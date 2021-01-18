Этот парень упорно называет Ольгу Бузову женой, хотя менеджмент бывшей телеведущей «Дома-2» опровергает этот факт («Штампа в паспорте нет»). Но Давида Манукяна (блогер DAVA) ничего не смущает. Он продолжает цепляться за каждый инфоповод, участвует в шоу «Танцы со звездами» и записывает совместные треки с Филиппом Киркоровым, Сергеем Жуковым и другими популярными артистами, надеясь войти когда-нибудь в первый эшелон российского шоу-бизнеса. В беседе с ютуб-блогом FAMETIME TV Давид вспомнил, как его отец относился к урокам бальных танцев, которые посещал сын, за что его травили в школе и объяснил, что на самом деле связывает его с Ольгой Бузовой.«Когда я слышу «звезда» (в отношении себя), не могу это все слушать. Какой я был, такой, считай, и остался. Иногда наступает такой момент, что мне хочется устроить какой-то бунт, развеселить народ, поднять кипеш, движуху. Сам по себе я серьезный. Но иногда под настроение — бывает, что пишу лиричную песню про любовь, а следом выходят «Ролексы» (клип с Филиппом Киркоровым, набравший 19 миллионов просмотров — Авт.)»«Не могу сказать, что отец был за, когда мама в три года отдала меня на бальные танцы. Но он не был против. На бокс тоже отдавать не хотел — чтобы ребенку с детства разбивали лицо. Поэтому нормально отнесся к этому. А потом увидел, что я делаю успехи, выигрываю все соревнования по Новосибирску, он начал гордиться. Он влюбился в этот благородный вид спорта, начал понимать, насколько это сложно, насколько это тяжелый труд».«Понятное дело, что в школе меня дразнили — «танцор диско». Травили, мол, он танцует. А потом наступало время дискотеки, и пошло-поехало. Все сразу вспоминали: «Дава! Ты мой лучший друг». Я нормально к этому относился: говорят и говорят. С самого детства была критика. Каждый раз приходилось доказывать».«Нет смысле опровергать. Пусть пишут. Да, у нас контракт. Успокойтесь! Продолжайте дальше свою жизнь и забудьте про нас. Ну правда. Расстраивает ли меня то, что меня ассоциируют с ролью парня девушки №1 в стране?Я искренне полюбил человека (не уточняется, какого именно — Авт.). И очень люблю его. Все, что я думал про себя — черствый, никогда не полюблю, зачем мне это надо — поменялось в один день по щелчку пальца. Я стал романтичным и сладким, делаю подарки».«Я считаю, что моя девушка — номер один. Почему мне должно быть стыдно? Наоборот, это круто. На данный момент ощущаю, что мне тяжело без человека. Свое, родное. Смотрю на глаза, уши, нос, трогаю. «Все мое», — говорю. Обручальное ли кольцо у Оли? Не знаю. Просто красивое, большое».«Когда подобрался к миллиону подписчиков (сейчас у Давы — более 13 миллионов подписчиков, аудитория резко выросла после «отношений» с Бузовой — Авт.), начал зарабатывать — 200, 300, 400 тысяч рублей в месяц. Когда пришел к 2-3 миллионам подписчиков, переехал жить в Москву-Сити. Квартира стоила 150-200 тысяч в месяц».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОльга Бузова: Мне все чаще говорят, что я похожа на молодую ПугачевуНакануне 35-летия поющая телезвезда стала гостьей Радио «Комсомольская правда» (подробности).