Чемпионат мира по гандболу, который проходит в Египте, обрел своего самого неожиданного героя. Игрок сборной Конго Готье Мвумби Терри покорил сердца всех зрителей турнира. 26-летний конголезец официально весит 110 кг, однако же ряд СМИ говорит о том, что он на 20 кило тяжелее при росте 192 см.Но даже при своих габаритах получивший прозвище \\"Грузовик\\" спортсмен играет неплохо: в первой игре ЧМ против сборной Аргентины он бросал без промаха - попал 4 раза из 4-х. Однако сборная Конго уступила со счетом 22:28, для африканцев это была первая в истории игра на чемпионатах мира.- Я никогда не мечтал сыграть на таком уровне – например, против датчан. Нам абсолютно нечего терять, поэтому мы сделаем все возможное. У них, как и у нас, две руки и две ноги, а у одного – Миккеля Хансена – есть повязка на голове, снять которую – задача всей нашей сборной, - признавался Готье в интервью L`Echo Republicain перед началом чемпионата мира по гандболу.Про новую звезду чемпионата мира по гандболу 2021 года известно не так много. Он с августа 2020 года играет за любительскую команду \\"Дре\\", которая выступает в четвертой лиге чемпионата Франции. По образованию он - электрик, работал по специальности, а занятия гандболом стали для него обычным хобби.Однако же на чемпионате мира спортсмен запомнился многим. В \\"сториз\\" личного Инстаграма его отметил даже баскетболист Шакил О Нил.- Мечта становится реальностью. Не могу поверить. Шакил, мой кумир, я благодарен тебе за твою поддержку. До сих пор не осознаю, что это происходит со мной, но хочу сказать: живите своей мечтой и сражайтесь за то, кем вы являетесь, - отреагировал на послание от Шакила конголезец Мвумби.Готье очень надеется, что благодаря этому турниру его заметят и он сможет подписать контракт с профессионалами, а не играть больше в любительских турнирах.Сборная Конго проиграла свой второй матч на турнире команде Дании со счетом 22:28, но Мвумби стал самым результативным в своей команде, забросив 4 мяча после 5 бросков. То есть, на этом турнире спортсмен является настоящей машиной, бросая практически без промахов - 8 точных бросков после 9 попыток. Причем, немало мячей он забросил в прыжке!Завтра, 19 января, Конго проведет свой последний матч на групповом турнире против команды Бахрейна.