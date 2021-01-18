Обаятельный и добрый на вид актер Сергей Чирков нечасто играет главные роли. Однако зритель может помнить его по фильму «На игре», сериалах «Волчье солнце», «Орлова и Александров» и других.Выросший в Десногорске (Смоленская область) Сергей занимался дартсом, любил играть в КВН, учился во ВГИКе на курсе Андрея Панина, затем окончил ГИТИС и с 2002 года начал сниматься в эпизодических ролях.Уроки от Панина актер усвоил на всю жизнь.- К сожалению, Андрей Владимирович появился в жизни, когда я был юн, - вспоминал в интервью актер. - Когда люди уходят, сразу начинаешь судорожно вспоминать: о чем говорили, что обсуждали. Он был, простите за пафос, мастером крупного мазка: наносил его, а потом филигранно и ювелирно преображал в образ. Он мог объявиться на любом из занятий инкогнито, сесть в уголке и наблюдать за нами, натянув кепку на глаза. Просто сорвался вместо обеда со съемочной площадки — и заглянул на 15 минут. У нас был небольшой курс, и он ловил нас поодиночке: «Иди сюда!» А потом отводил в сторону и говорил: «Сережа, наблюдай! Всегда наблюдай. Что бы с тобой ни происходило — влюблен, счастлив, убит горем, — наблюдай». Это врезалось в мою память. И последние его слова мне были такими: «Даже на похоронах — хоронишь друга, родню — идешь за гробом и наблюдай, как у кого шнурки завязаны, как елочки на гроб ложатся».Первой (и пока единственной) звездной ролью Чиркова стал Вампир из боевика «На игре», где Сергей сыграл вместе с Павлом Прилучным. К сожалению, спустя 10 лет после выхода картины, актер в определенной степени пошел по стопам Прилучного — начал злоупотреблять алкоголем, скандалить с женой и, как в том самом боевике, снова испачкался кровью. На этот раз не бутафорской.Ночью 14 января в московскую квартиру Сергея прибыл наряд полиции. Вроде бы праздники прошли, но трудовые будни настигли не всех. Выпившему Чиркову усмирителей вызвала жена Анастасия. Как сообщается в сводках, актер кинулся на нее с ножом и попытался ранить, но...вместо этого ударил себя в бедро. Комическая сцена по счастливой случайности не закончилась трагедией. Заявление возлюбленная дебошира писать не стала — пожалела мужа. Он признался полицейским, что перебрал с алкоголем, поэтому и не смог справиться с управлением ножом. Так и остался на свободе. На этот раз обошлось.