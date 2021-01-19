- Коньки - 32 тысячи, шорты - 12 тысяч, нагрудник - 10 тысяч. Можно, конечно, бэушный нагрудник и за тысячу найти, но это будет картон картоном. А тут я хотя бы уверен, что если ребенку клюшкой в грудь заедут, он травму не получит. Пацаны-то уже большие, восемь лет - знаешь, как борются!Евгений Гольцов, отец юного орловского хоккеиста Артема, раскладывает на столе чеки из спортивных магазинов. Цифра выходит солидная: только на одежду, коньки и клюшку у Гольцовых ушло почти сто тысяч (см. «Только цифры»). Для информации: средняя зарплата в Орловской области - чуть больше 30 тысяч рублей в месяц.- Это профессиональная амуниция, импортная. Мы купили ее недавно, когда Артем занимался уже два года и стало ясно, что это всерьез и надолго. А первый комплект формы брали с рук за семь тысяч, - выводит меня Гольцов из состояния задумчивого сползания под стол.Амуниция - лишь одна из статей родительских расходов. Формально секция бесплатная, поскольку государственная. Но бесплатно ребятам достается лишь «лед» - спортивная площадка, тренер, ворота да шайбы.- Пару раз в неделю ходим на индивидуальные занятия с нашим тренером, платим 1000 рублей в час. Но это не обязаловка, а только для тех, кто хочет «подтянуться». Еще один-два раза в неделю отрабатываем броски в специальной комнате, это 500 рублей за час, - перечисляет родительские траты Евгений Гольцов.Соревнования - еще одна важная статья родительских расходов. В декабре ребята ездили на турнир в соседнюю область. За участие - 10 тысяч рублей с команды плюс по 6600 рублей за каждого ребенка (в эту сумму входит проживание и питание). Таких турниров у восьмилеток - минимум два в год, а если бы не ковид, было бы больше.Что поделаешь, хоккей - элитный вид спорта, предмет национальной гордости. А что же спорт №1, футбол? Там-то коньки да нагрудники не нужны.Действительно, самый народный вид спорта оказался куда более доступным. Так что если семейный бюджет не тянет нового Овечкина, то хотя бы на будущего Дзюбу (в хорошем смысле слова) у большинства родителей денег хватит. Впрочем, если вы думаете, что достаточно купить кеды и записаться в секцию, у нас найдется, чем вас расстроить.Мой племянник Дима Проскуряков занимается в тульской «Академии футбола». Занятия, мячи, сетки - все бесплатно. Расходы у родителей те же - турниры да форма, и не абы какая.- Нельзя просто пойти в магазин и купить футболку и трусы - форма должна быть с логотипом команды. Мы покупали ее в спортшколе за 2000 рублей, - рассказывает Офелия, мама Димы. - Спортивный костюм - еще 2000, две пары бутс - для улицы и для спортзала - по 3000 рублей каждая. Щитки - 500 рублей, гетры - 300, еще по мелочи - в общем, на амуницию уходит около 12 тысяч. Примерно раз в год все приходится обновлять - из одного ребенок вырастает, другое изнашивается.За участие в турнирах юные футболисты платят по 10 тысяч с команды. Раньше ездили за свой счет, но год назад у спортшколы появился автобус, теперь на соревнования бесплатно возят не только детей, но и одного из родителей. Никаких дополнительных сборов-поборов в Диминой школе нет.- Знаю, что в другой тульской спортшколе родителей ставят перед фактом: каждый месяц скидываемся тренеру по тысяче рублей. У нас такого нет, - говорит Офелия.Почему же в одной спортшколе детей бесплатно возят на турниры, в другой - за свой счет? Почему в одних секциях ребятам дают клюшки или лыжи, а в других - покупайте сами?- Государственная система детско-юношеского спорта в России делится на две части, - объясняет профессор Елена Истягина-Елисеева, научный руководитель Института спортивного менеджмента и права Высшей школы экономики. - Первая часть - спортивные школы и клубы, входящие в систему образования, их курируют Минпросвещения и Минобрнауки. Вторая часть - это спортшколы, училища олимпийского резерва и центры спортивной подготовки, относящиеся к Минспорту. Две спортшколы могут стоять рядом и даже секции в них могут быть одинаковыми, но одна относится к системе образования, вторая - к системе спорта. И работать они будут по-разному, ведь у них отличаются не только источники финансирования, но и цели.Главная задача спортшкол системы образования - обеспечить возможность для занятий физкультурой и спортом наибольшему числу детей. В таких секциях от ребят не требуют достижений, а отчислить имеют право только после 18 лет. Но у таких спортшкол и обязательств немного - как правило, это просто обеспечение тренировочного процесса (работа тренера, мячи, шайбы, помещение и т. п.). Амуницию или выезды на соревнования система образования оплачивать детям не обязана.А вот секции, входящие в систему спорта, нацелены на подготовку спортсменов высокого класса, завоевание медалей. У таких спортшкол больше обязательств - они должны оплачивать выезды на соревнования, тренировочные сборы, экипировку, инвентарь и т. д. К сожалению, эти обязательства часто выполняются не полностью - основную часть расходов на детско-юношеский спорт несут муниципальные бюджеты, и объем этих затрат зависит от финансовой состоятельности субъекта РФ. Поэтому в реальности на подготовку детей в спортшколах выделяется от 20 до 40 процентов необходимой суммы. Но в любом случае, обеспечение детей в системе спорта, как правило, лучше, чем в системе образования. Однако и требования к воспитанникам здесь более серьезные - их могут отчислить за отсутствие результатов, невыполнение нормативов.- И что делать родителям?- Определить приоритеты: вы хотите заниматься для физического развития или ради спортивных достижений? В первом случае надо идти в спортшколу системы образования, во втором - в систему спорта.- Как понять, какая спортшкола к какой системе относится?- По ее названию. В систему спорта входят СДЮШОР - спортивные детско-юношеские школы олимпийского резерва. А в систему образования - просто СДЮШ. Эту информацию можно уточнить или в самой спортшколе, или на ее сайте.