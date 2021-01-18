- Ну что Галина Ивановна, алкогольные напитки употребляем.Это прозвучало не как вопрос. И потому стало тревожно. Потому что говорил мне это сотрудник ГАИ, держа в руках мои права и документы на машину.- Конечно употребляю. Теоретически...Практически же....Я задумалась, пытаясь вспомнить когда последний раз пила алкоголь.Неделю назад... Не меньше... Хотя, скорее всего, даже больше...- Понятно. Ну тогда пройдемте.- Зачем?- Дышать будем в трубочку.- Зачем?- Отказываетесь от освидетельствования?- Нет конечно. Просто не понимаю зачем. Вы всем, кого останавливаете, предлагаете дыхнуть?- Затем, что есть основания предполагать что вы употребляли.- Послушайте, я ничего алкогольного давно не пила. Даже кефир... даже конфеты с ликером.Посмотрела в зеркало. Лицо свежее, не отекшее, накрашена ровно. По каким признакам он определил, что я употребляла?Но сопротивляться - правам дороже.Вышла из машины. Села в служебную.Зная из практики все приколы по подсовыванию прибора с уже имеющимися показателями, потребовала показать мне запакованную одноразовую трубочку. Проверила целостность упаковки. Сама вскрыла.Проверила прибор, чтобы там не было никаких цифр.Дунула.По нулям. Как стеклышко.Вернули права. Извинились. Отпустили.Через пару часов очередная остановка. Гаишник, проверка документов, предложение пойти дунуть.- Вы сейчас прикалываетесь? Меня недавно останавливали. Пост там-то. Я дула в трубку. Не пила я. Не пила!- Отказываетесь?- Нет!- Ну так пройдемте.Опять пакет, трубка, прибор, по нулям.Третий раз меня остановили почти возле дома. На районе.Радостно смотря на меня и сетуя, что негоже такой красивой и взрослой женщине за руль выпивши садиться, пригласили... дунуть- Знаете, я сегодня два раза уже дула. Можете связаться по рации со своими. Посты там-то и там-то. У вас что - акция «трезвый водитель» или что-то в этом духе? Нет-нет, я не отказываюсь. Ща дунем. Но объясните почему?!? Что во мне не так? Рожа вроде не пропитая.Гаишник посмотрел на меня пристально.- Вы когда окно опускаете, у вас из машины так фонит жутко алкоголем с перегаром, что у меня, вот лично, сомнений нет, что вы пили.Я принюхалась.От меня не пахло. Ничем. Даже духами. Тем более, что я духами вообще не пользуюсь.В машине продуктов и алкоголя нет…Нет?О, боже!Я выскочила из машины и полезла в багажник…Я поняла причину!За три дня до этого, закупаясь продуктами в одном из супермаркетов, я купила жидкость для стекол. Пятилитровый голубой бутыль.Мужик мой вечером, залив ее в омыватель машины, спросил:- Гм, ты где купила-то ее?- А что?- Помнишь, у нас, когда мы жили на Котельникова, овощной магазин был на торце дома. И там грузчик был - дядя Вася.Дядю Васю невозможно было не запомнить. Легендарная на районе личность. Трезвым его никто никогда не видел. Встретить его можно было в любое время суток, и он всегда был подвыпивший. В темноте дворов можно было по запаху узнать, что шатающаяся фигура впереди или спящий на скамейке мешок - это дядя Вася. Аромат от него исходил убойный. Ибо пил он все, что имело градус. От того и помер в итоге.- Омыватель твой воняет как дядя Вася.- Угу. Еще и цвета такого же. И что делать?- Да ничего - может выветрится.Он не выветрился. Но я привыкла и принюхалась. Так и ездила с ароматом «дядя Вася» в машине.Мне повезло, что мужик мой не выбросил пустую бутылку, а положил ее аккуратно в багажник.И вот я стою перед гаишником и протягиваю ему открытый бутыль.- Вот!- Что вот?- Нюхайте! Так у меня в машине воняет?Наклонился. Понюхал. Выругался. Отдал документы.А я поставила пустую бутылку рядом с собой. На всякий случай. Может еще остановят. Сразу вместе с документами буду предъявлять.