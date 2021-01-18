Любовь Полищук по сей день остается одной из любимых актрис театра и кино. Ее смерть 28 ноября 2006 года стала настоящим шоком для коллег и поклонников. Ведь 57-летняя артистка до последнего мужественно боролась со смертельным диагнозом. Сообщение о том, что у артистки обнаружена саркома позвоночника, стало для общественности потрясением.В кино Любовь Полищук начала сниматься в кино с 1976 года. Первой ее ролью стала работа в фильме Марка Захарова \\"12 стульев\\". Она также сыграла в фильмах \\"Золотая мина\\", \\"Семья Зацепиных\\", \\"31 июня\\", \\"Юлия Вревская\\", \\"Любовь с привилегиями\\", \\"Змеелов\\", \\"Бабник\\", \\"Моя морячка\\", \\"Ширли-мырли\\" \\"Интердевочка\\", \\"Приключения принца Флоризеля\\", \\"Только в мюзик-холле\\", \\"Эзоп\\", сериале \\"Моя прекрасная няня\\". В этом фильме снималась уже больной.Как рассказывали коллеги Любови Григорьевны, знаменитая актриса долго лечилась в онкоцентрах, а в последние месяцы перед смертью не могла стоять на ногах, но мужественно приезжала на съемки прямо из больницы. Она терпела адские муки, сидела на обезболивающих препаратах, которые приходилось принимать в огромных количествах.В одном из своих интервью знаменитость рассказывала: \\"Меня всегда удивляло, как актер, который сломал ногу и еле передвигается в жизни, на сцене вдруг начинает танцевать... Это такая профессия. На время спектакля ты всегда здоров\\".Саркома позвоночника развилась у нее после серьезной травмы спины в 2000 году. Она попала в автомобильную аварию, тогда у нее выбило диски позвоночника, после чего могла играть на сцене лишь в ортопедическом корсете. В 2005 году ей диагностировали рак. В Институте нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко удалили часть позвоночника. Полищук проходила реабилитацию в частной израильской клинике, но без особого успеха. По возвращении в Москву, поняв, что не сможет победить болезнь, выписалась из больницы и уехала домой к родным. Сын Алексей Макаров на расспросы знакомых отвечал, что он сидит с отчимом Сергеем Цигалем и сестрой Машей возле кровати мамы и ждет. Больше ничего уже нельзя изменить.25 ноября 2006 года родные не смогли разбудить актрису, она впала в кому и была доставлена в больницу. Как оказалось, с Полищук случился гипертонический криз, вызванный приемом обезболивающих лекарств. После оказания медицинской помощи артистку выписали домой. Умерла звезда во сне на 58-м году жизни утром 28 ноября в своей квартире в Большом Казенном переулке.30 ноября 2006 года похоронена на Троекуровском кладбище столицы. Сейчас могила звезды запорошена снегом. Место захоронения находится недалеко от входа на погост. Посетители некрополя не раз отмечали, как светится в лучах заката установленный на гранитной колонне хрустальный бюст звезде. Подойдя ближе, можно заметить три небольших хрустальных рельефа, на одном из которых написано: \\"Народная артистка России Любовь Полищук\\", годы жизни и смерти актрисы, а на двух других - растительный рисунок.Надгробие на могиле создал скульптор Александр Цигаль. По его словам, сам портрет, сделанный из богемского хрусталя, весит 132 килограмма. Вся работа по отлитию велась в Чехии. \\"Работа над памятником шла долго и трудно. Все, кто хочет и кто будет на этом кладбище, могут его увидеть\\", - рассказывал скульптор.