Бросают курить, но плохо питаются: проведено масштабное исследование о здоровье россиян

Дневная пробежка в январской Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2020-м году посланцы Росстата посетили 60 тысяч домохозяйств (как семей, так и граждан-одиночек) во всех регионах и уголках нашей страны. Людям задавали самые насущные вопросы, которые большинство из нас обсуждает на кухнях и в соцсетях. Как вы себя чувствуете? Делаете ли зарядку, в спортзал ходите? Курите или удалось бросить? По итогам анкетирования выяснилось немало любопытного. «Комсомолка» выбрала самые яркие и показательные итоги масштабного исследования Росстата.

1. О САМОЧУВСТВИИ: НЕ ТАК ПЛОХО, НЕСМОТРЯ НА КОВИД

Сбор данных проводился в период с 8 марта по 1 сентября 2020 года. На вопрос «как вы оцениваете свое состояние здоровья?» жители нашей страны ответили так:

- Очень хорошо - 9,6%

- Хорошо - 47,4%

- Удовлетворительно - 35,3%

- Плохо - 6,9%

- Очень плохо - 0,8%

- Затрудняюсь ответить: 0,1%

! В целом большинство россиян до выхода на пенсию считают свое здоровье «хорошим» (60-65%), а в пенсионном возрасте - удовлетворительным, на троечку (63%).

В расцвете сил - когда показатель хорошего здоровья выше среднего (от 52 до 65%) взрослые жители нашей страны чувствуют себя в возрасте от 19 до 49 лет. При этом чемпионы по хорошему самочувствию (70%!) граждане 25-29 лет.

В ТЕМУ

Смотрим на жизнь через очки и линзы

Специалисты посчитали нужным опросить, сколько россиян носят очки или контактные линзы. Выяснилось, что:

- мужчины - 41%

- женщины - 57%

! Несмотря на то, что мы привыкли представлять горожан вечными сидельцами у компьютера, среди сельских жителей очкариков и носителей линз оказалось больше: 44% мужчин и 59,5% женщин. В то время как среди городского населения 40% и 56% соответственно. Не исключено, что обитатели городов чаще избавляют от дефектов зрения с помощью операций.

В целом большинство россиян до выхода на пенсию считают свое здоровье «хорошим». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

2. ЗОЖ: ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИДЕАЛА

В здравоохранении этот показатель называется «Высокая приверженность здоровому образу жизни».

«Исходя из методики Росстата, человек может считать себя таким, если строго соблюдает несколько условий», - поясняет эксперт по общественному здравоохранению, профессор Артем Гиль. А именно:

- не курит,

- употребляет не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно,

- уделяет физнагрузкам не менее 150 минут в неделю при умеренной интенсивности (обычная ходьба) либо 75 минут высокоинтенсивным нагрузкам (бег, занятия на тренажерах, плавание быстрым стилем и т.п.),

- употребляет не более 5 г соли в сутки (включая соль в блюдах, съедаемых за день),

- не злоупотребляет алкоголем.

Свою высокую приверженность ЗОЖ, то есть соблюдение всех этих пунктов, подтвердили… практически единицы: в среднем по России 5% мужчин и 8% женщин.

Но! Цифры радикально отличаются в разных регионах страны. Так, путем подсчетов можно выделить «великолепную пятерку» регионов-лидеров, где народ ценит ЗОЖ ощутимо больше, чем говорят средние показатели.

! Топ-5 регионов лидеров по высокой приверженности ЗОЖ:

1. Ингушетия - 37% населения (и мужчины, и женщины)

2. Город федерального значения Севастополь - 26,5% (27% мужчины, 26% женщины)

3. Северная Осетия-Алания - 20,5% (18% мужчины, 23% женщины)

4. Татарстан: 18% (14% мужчины, 22% женщины)

5. Республика Адыгея - 14,5% (14% мужчины, 15% женщины)

А что столичные жители? В Москве показатели даже ниже среднего по стране: 4,9% (4,2% мужчины, 5,6% женщины). В Питере чуть повыше московских, но тоже не фонтан: 5,9% (4,3% мужчины, 7,4% женщины).

КСТАТИ

А диспансеризацию проходили?

Побывали ли вы на таком комплексном медосмотре за последние два года, поинтересовались у респондентов.

- 52,3% ответили «да»

- 47,5% - «нет»

- 0,17% отказались признаваться.

Чуть больше половины россиян регулярно проходят диспанцеризацию. Фото: Иван МАКЕЕВ

3. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ: ОТ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ ДО ШАХМАТ

По этой теме организаторы исследования выясняли несколько нюансов.

- Занимаетесь ли вы физкультурой и спортом самостоятельно? - «Да» ответили 25% мужчин и 22% женщин.

! В городе приверженцев утренней гимнастики и самостоятельных тренировок оказалось больше, чем на селе: 26% мужчин и 23% женщин против 23% и 21% соответственно.

- Ходите ли вы для поддержания формы в фитнес-клубы, на специальные группы здоровья или другие организованные виды занятий спортом? - В среднем по России так поступают 16% мужчин и 13% женщин. В городе, опять же, ощутимо больше, чем в селах и деревнях: 18% среди горожан мужского пола, 15% - среди женского. В сельской местности эти показатели намного ниже: в два - два с половиной раза, 9% среди мужчин и 6% среди женщин.

- Занимаетесь ли вы интеллектуальными видами спорта (шашки, шахматы, компьютерный спорт)? - наконец, поинтересовались интервьюеры.

- «Да» говорят 8% мужчин и 2% женщин. В городе таких джентльменов больше: 9%, в то время как на селе 7%. Женщин примерно одинаково.

. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

4. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ: СОБЛЮДАЕМ ЛИ ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРАВИЛ

Многочисленные исследования показывают, что одно из главных правил здорового питания - употребление овощей и фруктов. Эти дары природы несут море положительных эффектов для организма - начиная с обогащения витаминами, снижения веса и заканчивая профилактикой рака. Норма по международным данным - не менее 400 г фруктов и овощей (исключая картофель) ежедневно.

- А вы соблюдаете эту норму? - спросили авторы исследования россиян.

Увы, «да» смогли ответить лишь 12% мужчин и 13% женщин. На селе показатели чуть выше: в среднем по 14% у обоих полов. А вот среди городского населения соблюдают важнейшую норму здорового питания 11% мужчин и 13% женщин.

. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

5. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ: КУРЕНИЮ НЕТ

На вопрос «курите ли вы» получены такие ответы:

- Да, ежедневно - 18,9%

- Не каждый день (периодически) - 2,6%

- Нет, совсем не курю - 78%

- «Не скажу» - 0,31%

! Больше всего курильщиков - 28% дымящих ежедневно - в возрасте 40-44 лет

. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Насколько итоги опроса россиян соответствуют реальной картине

- В отчете Росстата люди оценивают свое состояние здоровья субъективно. Однако предыдущие исследования, где использовались объективные методы оценки, подтверждают, что, по сути, все так и есть, - отмечает эксперт по общественному здравоохранению, профессор Артем Гиль. - В целом, российские показатели состояния здоровья граждан находятся на среднем уровне - не высоком, но и не слишком низком.

Данные о прохождении диспансеризации, боюсь, окажутся далеки от реальности, если посмотреть не на средний показатель по стране, а по разным группам населения. Очевидно, что работающих граждан, особенно мужчин молодого и среднего возраста крайне сложно заставить пойти в поликлинику. Лучше всего откликаются на диспансеризацию пожилые женщины. Думаю, на их долю и приходится основной вклад в полученную цифру.

. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Уровень приверженности здоровому образу жизни у жителей нашей страны пока, конечно, очень низкий. При этом Росстат считает идеалом соблюдение не таких уж сложных условий. Так, допускается употребление алкоголя - не более 168 г чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 г в неделю для женщин. Сегодняшние стандарты ВОЗ гораздо строже - по последним данным идеальный ЗОЖ предусматривает полное исключение алкоголя. Поскольку уже четко доказано, что безопасных доз нет, спирт имеет токсичное действие на клеточном уровне, может повреждать ДНК, вызывая опасные мутации.

Если говорить о регионах-лидерах по здоровому образу жизни, то основная доля приходится на кавказские республики, и это не удивительно. Там наименьшее количество населения употребляет алкоголь и табак - это связано прежде всего с исламской религией и культурными особенностями. В топ-пятерке также Севастополь, где своя специфика. В нем расположена военно-морская база, традиционно много военных, которые следят за здоровьем. Плюс город неплохо финансируется, и это тоже влияет на уровень жизни, включая отношение к ЗОЖ. Татарстан также в числе лидеров благодаря своим культурным особенностям (влияют на питание, ограничение алкоголя, табака) и экономическому благополучию, высокому уровню жизни.

Овощей и фруктов мы едим недостаточно, что можно объяснить во многом сезонностью урожая и невысокими доходами населения. Зимой и ранней весной своих плодов уже мало, а на покупку импортных у людей не хватает денег.

Показатели курения в отчете Росстата оказались феноменально низкими для России. Если сложить тех, кто употребляет табак постоянно и периодически, получится чуть больше 20%. К сожалению, такая радужная картина связана не с массовым отказом наших граждан от вредной привычки, а с особенностями подсчетов. Не буду углубляться в методологические тонкости, скажу только, что по данным недавних исследований достоверно известно: среди мужчин в нашей стране курят более 45%. Среди женщин - около 20%.

. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

МНЕНИЕ ГЕРОНТОЛОГА

Чего нам не хватает для здорового долголетия

Генетик, геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, доктор биологических наук Алексей Москалев.

- К сожалению, самоощущение здоровья - оценка «хорошо» у значительного количества опрошенных - не очень соответствует тревожной статистике роста хронической заболеваемости и смертности в нашей стране.

К печальным итогам можно отнести недостаток растительных продуктов в питании россиян. Масштабные наблюдения показывают, что употребление не менее 3 порций овощей и 2 порций фруктов в день способно значительно снизить риски смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний (это две ведущие причины преждевременного ухода из жизни россиян. - Ред.). Овощи и зелень лучше добавлять в каждый прием пищи.

Что касается физической активности, то хотя бы 75 мин кардионагрузок средней интенсивности в неделю и пара занятий силовыми тренировками надежно повысит эффективность иммунной системы, что сейчас наиболее актуально. А также снизит онкологические и кардио-респираторные риски.

Очевидно, что отмеченное в отчете ослабленное зрение у большого количества наших сограждан связано с неправильной гигиеной зрения. Например, это работа за компьютером без соблюдения правил, частое использование смартфонов и планшетов. Зрение улучшается, если не менее 40 мин в день проводить на свежем воздухе. В искусственном свете практически отсутствуют волны 290-420 нм (индиго и фиолетовый), которые благотворно влияют на состояние сетчатки глаза.

Ну и, кроме того, для здорового долголетия я бы добавил правило высыпаться, 7-8 часов ежедневно. А также обучиться правилам стресс-менеджмента и проходить регулярный чекап (проверку) здоровья.