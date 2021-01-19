В понедельник утром писательница и предпринимательница Лена Ленина объявила в своём аккаунте Инстаграма @lenaleninaofficial о разводе с шеф-поваром московского ресторана «Magnus Locus” Антоном Игнатовым.Брак просуществовал всего две рекордные недели - пандемия разлучила новобрачных. Сразу же после свадьбы владелица маникюрной империи полетела проведать семью во Францию на неделю. Но осталась почти на год - она заразилась коронавирусом во Франции. Сбои в работе консульств и авиасообщений между странами помешала молодоженам не только полететь на Мальдивы в медовый месяц, но и встречаться. Коронавирус разбил многие семьи. Некоторые не смогли выдержать на карантине вынужденной близости, а другие, наоборот, не выдержали разлуки. Надежды сохранить отношения на расстоянии не оправдались.Но как считает один близкий друг королевы высоких укладок, не только разлука стала причиной развода. По его мнению, самый сокрушительный удар их браку нанесла трагедия с суррогатной матерью, заразившейся ковидом и этим летом потерявшей ребёнка. Такое не все пары могут пережить. Хотя и на расстоянии отношения поддерживать трудно. Вот так коронавирус не только забирает жизни или лишает миллионы людей работы, но и разрушает семьи.