В конце прошлой недели в инфопространстве появилась громкая новость: Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, оказался фигурантом уголовного дела, возбужденного на Украине. Российского политика обвиняют в финансировании терроризма. Помимо него в деле фигурируют еще два члена партии ЛДПР - Алексей Диденко, первый заместитель руководителя фракции партии в Государственной думе, и Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР.«ОСОБО ОПАСНЫЙ» ГРУЗЧто же натворили три, далеко не последние на российском политическом поле, фигуры? Неужели и правда спонсировали террористов?Оказалось, что дело в гуманитарной помощи для детей и мирных жителей Донбасса. В 2014 году либерал-демократы собирали и отправляли туда медикаменты, продукты питания и (о ужас) детские игрушки. «Особо опасный» груз получали, в том числе, жители Луганска и Донецка.Именно эту деятельность украинские власти и расценили как поддержку терроризма, положив в основу уголовного дела №761/41270/18. Кстати, оно уже передано в суд, который заседает в Киеве. На заседании 19 января 2021 года желают видеть всех троих фигурантов.- Это фарс, конечно, но совсем не смешной, - прокомментировал Михаил Дегтярев, подчеркнув, что события на Донбассе и Луганске - трагедия. Под бомбежками и обстрелами оказались тысячи мирных граждан. Им не хватало элементарных вещей - лекарств, теплой одежды, еды. Оставаться в стороне от происходящего порядочные люди не могли, не имели права. Потому и пошли гуманитарные грузы из России, в том числе от партии ЛДПР.- Наши действия были законны по нормам любого права - российского, украинского, международного. Повод для уголовного дела не в действиях, а в моей позиции, - продолжил Михаил Дегтярев. - В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, начали притеснять русскоязычное население и тех, кто по-прежнему считал Россию братской страной. Не реагировать на это я не мог.ЗАГРАНИЦА НАМ НЕ ПОМОЖЕТПо мнению врио губернатора, дальнейшие события только подчеркнули его правоту. Сейчас на Украине продолжаются антироссийские, антирусские настроения, сам русский язык пытаются искоренить. Запретили (законодательно!) использовать русский в сфере обслуживания. Думается, что если бы в России запретили использовать украинский, то реакция последовала бы незамедлительно: начали бы обвинять российские власти в попрании прав человека и тому подобном.Из-за обвинений украинской стороны Михаил Дегтярев попал в санкционные списки - ему нельзя посещать ряд стран. Впрочем, главу Хабаровского края это не расстраивает.- Счетов и бизнеса за рубежом у меня нет. А зарубежные поездки… Знаете, в России достаточно красивых уникальных мест, которые мне хочется посмотреть. Что же касается исполнения обязанностей губернатора, то для этого мне не нужны заграничные командировки. Поездка в Европу или Канаду не поможет мне решить ни одной проблемы Хабаровского края, - подытожил Михаил Дегтярев.Так что 19 января врио губернатора Хабаровского края будет отмечать светлый праздник Крещения Господня, а о Киеве будет думать только как о городе, откуда православие распространилось по всей Руси.