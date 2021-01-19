Дата вступления в должность нового президента не меняется уже 88 лет. Единственное, если 20 января выпадает на воскресенье, его переносят на следующий день. Вообще традиции в том, что касается первого лица государства, американцы чтут. С момента первой инаугурации (кстати, церемонию придумали проводить только к моменту избрания 3-го президента Томаса Джефферсона) ее проводили в одном и том же месте — в восточном крыле Капитолия.Пока в 1981 году к власти не пришел бунтарь Рейган и не перенес церемонию… в западное крыло того же здания. Такие вот революционные изменения.Но до Капитолия еще нужно добраться. Сначала новоизбранные президент и вице-президент со своими половинами прибывают в Белый дом, где их встречают пока еще действующие первые лица государства, также с супругами — уже на чемоданах. После этого обе президентские четы отправляются на чаепитие, а затем, в строгом соответствии с регламентом, все отбывают в Капитолий. Вначале уезжают вице-президенты, затем отправляются супруги президентов, и лишь затем кортеж увозит уходящего и вступающего в должность президентов страны. Причем даже места в автомобиле четко расписаны – старый президент сидит справа, новый – слева.Присягу президенты США приносят ровно в полдень (это 8 вечера в Москве), вице-президенты – за четверть часа до этого. Хотя все это лишь дань традиции. Состоится ли церемония, будут ли произнесены слова клятвы – совершенно неважно: новый президент вступит в должность ровно в полдень.КАМАЛА ХАРРИС БЕЗ ПАРЫПосле принятия присяги и произнесения инаугурационной речи президент отбывает в Белый дом (сидеть предписано уже справа), а экс-президент улетает с восточной площадки за Капитолием на вертолете на военную базу Морской авиации США «Эндрюс», расположенную в штате Мериленд. Затем новый президент принимает праздничный парад, маршрут которого тоже остается неизменным вот уже более 200 лет.Но в этот раз многое будет по-другому. Дональд Трамп не считает себя проигравшим в ноябрьских выборах и покидает Белый дом, мягко говоря, без особого желания. Он загодя заявил, что ни его, ни первой леди Мелании ноги на инаугурации Байдена не будет. Вместо того, чтобы встречать сменщиков в Белом доме, они отправятся в свое поместье во Флориде.Вероятно, его место на церемонии займет уходящий вице-президент Майк Пенс, но кто тогда составит компанию напарнице Байдена Камале Харрис и ее супругу?Не будет в этом году и парада. Правда, тут уже Трамп ни при чем, шествие отменили из-за угрозы коронавируса.В последние пару десятков лет в программу инаугурации стали добавлять элементы музыкального шоу. Байден остановил свой выбор на Леди Гага и Дженнифер Лопес. Гага исполнит гимн, а Лопес одну из своих песен. А сразу после принесения присяги начнется телевизионное шоу, в котором подтвердили свое участие Джастин Тимберлейк и Джон Бон Джови.Инаугурация – мероприятия недешевое. Известно, что, когда в Белый дом въезжал Трамп, на торжества по этому случаю было потрачено порядка 200 миллионов долларов.Большая часть расходов ложится на госбюджет и, соответственно, на плечи налогоплательщиков. Однако помимо этого существует Инаугурационный комитет, собирающий частные пожертвования, за счет которых Трамп смог погасить почти треть расходов на торжества в честь своего вступления в должность. Сколько удалось в этом году собрать команде Байдена – пока не было объявлено.Равно как пока неизвестно, на какую сумму было продано самых разнообразных сувениров, выпущенных Инаугурационным комитетом. Их за немалые деньги активно навязывают даже на праздничных балах. Так, в музее «КП» есть бокал, приобретенный нашим корреспондентом, побывавшим на инаугурации Барака Обамы. За него пришлось выложить 25 долларов.Обязательные гости церемонии — бывшие президенты США. Джордж Буш-младший, Барак Обама, Билл Клинтон лично приедут поздравить Трампа. А вот 96-летнему Джимми Картеру не до гулянок, он обещал просто позвонить Байдену.4 года назад все активно сравнивали, к кому на инаугурацию пришло больше народа: к Обаме или Трампу. Новому президенту тут явно похвастаться будет нечем. Он и сам просит народ не приходить на церемонию — пандемия же. Вместо 200 тысяч официальных приглашений команда Байдена разослала лишь тысячу.Но не только коварный ковид стал угрозой для церемонии. ФБР заявило, что у них есть информация о готовящихся в столицах всех штатов и в Вашингтоне митингах сторонников Трампа. Они не признают Байдена президентом.В Вашингтон нагнали бойцов Национальной гвардии — 25 тысяч. А ведь еще полицейские и агенты ФБР. Трамп даже ввел в столице режим ЧС, чтобы можно было подтянуть дополнительные силы.Владельцы местных магазинчиков и ресторанов, которые обычно ждут 20 января, как дня рождения и Рождества вместе взятых, заколачивают накануне церемонии витрины. От греха подальше.Самой печальной в истории Америки стала инаугурация 9-го президента страны Генри Гаррисона: новоизбранный глава государства, презрев мартовский холодный дождь и температуру воздуха всего в 8 градусов, отказался надевать пальто и пользоваться зонтом. В результате во время произнесения двухчасовой инаугурационной речи Гаррисон заболел и скончался ровно через месяц после того, как стал президентом.При вступлении в должность Джона Кеннеди военным пришлось растапливать слой снега, выпавшего накануне – таким образом они расчищали путь для предстоящего парада.44-й президент США Барак Обама отметился тем, что забыл слова присяги, хотя ее текст состоит всего из 35 слов на английском языке. После слов «клянусь, что буду» Обама замолчал. 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