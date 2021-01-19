В понедельник 18 января частная компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона совершила первый успешный пуск ракеты-носителя LauncherOne. Это событие интересно тем, что Virgin Orbit использует технологию воздушного старта. В отличие от традиционного вертикального пуска, когда ракета взлетает с космодрома, LauncherOne использует двухэтапную схему запуска. На первом этапе ракету в воздух поднимает самолет - модифицированный Boeing-747. На высоте 11 километров материнское судно сбрасывает ракету, LauncherOne включает собственные двигатели и устремляется в космос.Разработчики заявляют, что их детище способно вывести полезную нагрузку весом в 300 килограмм на орбиту высотой 500 километров. Таким образом, компания Ричарда Брэнсона намерена занять на космическом рынке нишу услуг по запуску небольших спутников по минимальной цене. Сейчас очередь на запуск спутника по некоторым оценкам составляет около двух лет. LauncherOne способен эту очередь заметно сократить, кстати во время первого пуска он уже отправил на орбиту 10 исследовательских спутников. Еще одно важное преимущество LauncherOne - ему не нужен космодром. Он может запускать спутники в в любой точке планеты, где есть взлетно-посадочная дорожка, способная принять материнский Boeing 747.Нельзя сказать, что Ричард Брэнсон первым освоил технологию воздушного старта. Первопроходцем является американская крылатая ракета-носитель Pegasus XL, которая впервые взлетела в 1990 году. Однако эта система доставки используется все реже и реже, за последние 10 лет состоялось только 4 старта. Это связывают с высокой стоимостью запуска, которая колеблется в районе 40 миллионов долларов (при полезной нагрузке 443 кг). Для сравнения стоимость запуска российской ракеты-носителя \\"Союз-2.1\\" (может вывести на орбиту груз до 7 тонн) около $48,5 млн. В свою очередь Virgin Orbit заявляет стоимость запуска 10-12 миллионов долларов, в этом случае, чтобы выйти на прибыль британцам достаточно осуществлять 12 пусков в год.Любопытно еще и другое. Аналогичная концепция воздушного старта была довольно подробно проработана в СССР (как впрочем и технология многоразового использования первой ступени ракет, которую воплотил Илон Маск в своих “Фальконах”). В рамках проекта “Спираль” над созданием авиационно-космической системы, состоявшей из орбитального космоплана и мощного самолета-разгонщика, работала большая группа специалистов под руководством Глеба Лозино-Лозинского, одного из ведущих разработчиков советской космической техники. Состоялось несколько запуском прототипов, но потом проект свернули в пользу “Бурана”, который тогда казался перспективней. Под схему воздушного старта был создан и гигант Ан-225 «Мрия». Но идея так и осталась на бумаге.Спрашивается, почему прорывные технологии на Западе чаще доводят до коммерческого применения? Возможно водораздел наметился лет 10-15 лет назад, когда мы были убеждены, что освоение космоса - это удел государства, а американцы сделали ставку на привлечение частных компаний и устроили гонку миллиардеров. Освоением космоса за деньги NASA сегодня занимаются два самых богатых человека планеты Илон Маск (Space X) и Джефф Безос (его компания Blue Origin разрабатывает многоразовый корабль New Shepard), они сегодня занимают первую и вторую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты. К ним примкнул и один из самых богатых людей Великобритании Ричард Брэнсон. Миллиардеры сразу заявили, что их ключевая задача снизить стоимость запусков, как минимум, в 10 раз, иначе космос никогда не будет коммерчески выгодным. Идея радикального удешевления стала главной идеологией их проектов. Так Маск довел до ума концепцию возвращаемых первых ступеней ракет. Брэнсон реализовал коммерчески привлекательную идею воздушного старта. Надеемся, России есть чем ответить.