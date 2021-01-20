В России на этой неделе стартовала массовая прививочная кампания, которая должна остановить эпидемию коронавируса. Но, заметьте: стоит только написать в соцсетях, что сделал прививку, непременно найдется кто-то из «френдов», кто набросится с оскорблениями и пожеланиями болезней и уродства до седьмого поколения. А, казалось бы, еще полчаса мирно «дружили», с кем-то и лично общались вполне мирно... Почему люди до сих пор не верят в прививки? Почему именно ковидные антипрививочники такие злые? И можно ли с ними вести разумную полемику? «Комсомолка» поговорила с практикующим психологом, профессором Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Мариной Розеновой.- Всегда существует группа людей, которые никому не верят, всему противостоят. Они не верят, что Земля круглая, они не верят, что прививки действуют. В популяции всегда был и будет какой-то небольшой процент людей, которые ведут себя подобным образом практически в любой ситуации, - говорит наш эксперт.Корень такой скептической позиции может быть в так называемом «базовом недоверии».- У Эрика Эриксона, американского психолога, «самого продуктивного» последователя Зигмунда Фрейда, как Эриксона еще называют, есть такие термины, как «базовое доверие» и «базовое недоверие», которое формируется у человека по отношению к миру на очень ранних этапах его индивидуального развития. Эриксон вообще считает первый год жизни человека – ключевым, - поясняет Марина Розенова. - Возможно, это такая группа людей, у которых базовое недоверие к миру настолько сильное, что, с какой бы информацией они ни сталкивались, эта информация отвергается. Какая-то часть людей из этой группы хочет таким образом продемонстрировать себя и, возможно, укрепить свою самооценку. Это похоже на стадию развития подростка, для которого важно заявить о себе миру: «Я есть и я не такой, как все».Сейчас стала особенно заметна группа людей, которых можно назвать антипрививочниками. Однако в большинстве случаев, это не подлинные антипрививочники, считает наш эксперт. Часть из них – это те, кто в принципе не против вакцин, но очень серьезно подходят к делу, досконально изучают поступающую информацию.- Информационное поле вокруг разработки вакцин, их проверок и внедрения – очень несбалансированное, - говорит Марина Розенова. - Именно это привело к тому, что многие люди сейчас находятся, что называется, в состоянии истерики по поводу прививок. В такой ситуации, когда вокруг море разных данных, но не поймешь, какие из них проверенные и точные, у людей актуализируются страхи, напряженность, категоричное отрицание. Люди не верят, что в том шприце, который будет внедрен в их организм, - надежная и проверенная субстанция. Именно это и задает остроту полемики.1. Опору своей точке зрения можно найти в статьях, придерживающихся взвешенной информационной политики, цитирующих мнение ученых – экспертов в области иммунологии, вирусологии и создании и применении вакцин.2. Важно понимать, что разработка и внедрение вакцин в условиях пандемии – это вопрос мирового масштаба, который невозможно решить только на национальном уровне и здесь необходимо взаимодействие всего мирового научного и медицинского сообщества.3. Решение по поводу вакцинации каждому придется принимать самостоятельно.4. Не поддавайтесь эмоциям - вам с этими людьми потом все равно придется общаться.- Когда мы находимся в зоне полемики, хороший прием начинать разговор, как устный, так и письменный, с такой вводной дипломатичной части фразы: «Возможно, вы и правы…», - рекомендует психолог Марина Розенова. - А уже затем переходите к изложению своей позиции. Максимально аргументировано, При этом понимая, что, скорее всего, ни у вас, ни у оппонента (если вы не светила вирусологии - прим. Ред.), нет достаточно информации для того, чтобы сложить целостную картину происходящего. Помните, что все сейчас несколько растеряны, дезориентированы. Поэтому избыточные эмоции в споре нам не помогут. И главное, мы все сейчас в одной лодке и ситуация пандемии должна нас не разъединять, а объединять.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцинация от коронавируса: нужно ли делать прививку, если есть антителаПродолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о вакцинации вместе с иммунологом, кандидатом медицинским наук Николаем Крючковым (подробности).