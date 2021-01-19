Не успела начаться весенняя парламентская сессия, как депутаты уже фонтанируют новыми законотворческим инициативами.Так, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды «единорос» Владимир Бурматов решил побороться с недобросовестным отношением с домашними питомцами.- Уже 20 января на совещании комитета совместно со Минюстом нами будет обсуждаться введение поправок. Предполагается ввести штраф за выброшенных на улицу животных. А также механизмы изъятия животных от владельцев, которые с ними жестоко обращаются, - рассказал «Комсомолке» подробности будущих нововведений сам Владимир Бурматов. - Считайте это уже нулевым чтением.- А как понять, чья собачка оказалась на улице?- Правильно задаете вопрос. Параллельно с Минсельхозом прорабатывается введение обязательной регистрации всех питомцев и создания общероссийской базы данных, - ответил депутат. - Причем хозяин сам выберет, как обозначить, что собака его. Чипировать или оставить клеймо. Также предусмотрена обязательная маркировка бродячих собак.- Это все будет платно?- Она будет бесплатная и добровольная первые несколько лет. Мы же понимаем, что сейчас если всех заставлять, то может случиться обратный эффект - вместо регистрации люди пойдут избавляться от кошечек и собачек.- Не последует ли за этим введение налогов владельцам?- Нет. Я всегда был и остаюсь категорическим противником введение налогов на домашних животных.Также Бурматов отметил, что сумма штрафов пока неизвестна, но ее определит министерство юстиций исходя из тарифной сетки тяжести административных правонарушений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПравительство одобрило запрет на изъятие домашних животных за долгиПринятым в 2018 году законом устанавливается, что животное является не «вещью», а живым существом (подробности).