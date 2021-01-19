Рената Литвинова состоит в отношениях с состоятельным французским бизнесменом. Новый возлюбленный звезды не только богат, но и вхож в высшее общество. Как давно длятся их отношения, неизвестно. Но влюбленные продолжали видеться во время пандемии, и даже закрытые границы не охладили их чувств.- У Ренаты новыи кавалер из cre me de la cre me, из привилегированнои касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов, - сообщает журнал Tatler.По информации издания, новый возлюбленный красиво ухаживает за 54-летней актрисой, делая широкие жесты, чтобы впечатлить ее. Например, в разгар пандемии, когда все заведения во французской столице были закрыты, он открыл для нее «легендарныи икорный ресторан на пляс Мадлен». Судя по всему, речь идет о ресторане «Caviar Kaspia» на площади Мадлен, одном из самых дорогих заведений Парижа, где можно угоститься черной икрой.Сама Рената косвенно подтвердила, что роман с миллионером – это правда. На своей странице в Инстаграме она опубликовала обложку журнала, на которой упоминается об ее отношениях с состоятельным французом. Актриса посоветовала поклонникам обязательно прочитать статью о ней.Напомним, Рената дважды была замужем. Первым мужем актрисы стал продюсер Александр Антипов. Супруги прожили вместе всего год: поженились в 1996 году и расстались в 1997-м. Вторым супругом Литвиновой стал бизнесмен Леонид Добровский, за которым она была замужем с 2001 по 2007 год. В этом браке у нее родилась дочь Ульяна, сейчас девушке 19 лет.После развода бизнесмен хорошо обеспечил жену и дочь. Рената смогла купить квартиру в Париже и, когда дочке исполнилось 11 лет, отправила девочку учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами. Проучившись в парижской школе пять лет, Ульяна еще два года жила в Лондоне, а затем переехала в Бельгию. Сейчас девочка учится в Антверпене на дизайнера одежды. После защиты диплома она собирается уехать в США и основать собственный модный бренд.Ренате также приписывали роман с певицей Земфирой, однако официально они свои отношения не подтверждали. По слухам, Рената и Земфира расстались в прошлом году.С недавних пор страницы глянца украшает не только Литвинова, но и ее дочь. Ульяна Добровская сфотографировалась обнаженной для мужского издания: девушка появилась на обложке журнала «Maxim». Примечательно, что когда-то для этого журнала снялась без одежды и сама Рената. В интервью редакции издания Ульяна призналась, что согласилась на обнаженную фотосессию без долгих колебаний. Девушка считает, что 19 лет – подходящий возраст для смелых экспериментов и поисков своего «я».- Когда еще, если не сейчас? Девятнадцать лет — самый лучший возраст для «Maxim». Тем более что это первая такая откровенная съемка, но все было по фану, - рассказала Ульяна.Видимо, ее звездная мама с позицией дочери абсолютно солидарна. 54-летняя Рената опубликовала один из кадров фотосессии Ульяны на своей странице в Инстаграме и написала:- Когда, если не в девятнадцать?