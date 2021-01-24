Зою Космодемьянскую убивали и после смерти

Роль Зои исполнила Анастасия Мишина. Фото: Кадр из фильма

Подвиг этой девушки стал для советских людей мощным примером, за Зою шли в бой, ее считали символом борьбы, молодости и смелости. Нам, сегодняшним, сложно понять, что означало это имя 75 лет назад. И снять фильм про героическую комсомолку - большая смелость. 28 января на экраны выйдет лента Леонида Пляскина и Максима Бриуса «Зоя». В главной роли - Анастасия Мишина. И перед тем как вы пойдете смотреть это кино, мы решили вспомнить настоящую историю Зои Космодемьянской. Вопросы от «КП» мы задали научному сотруднику Российского военно-исторического общества Виктории Петраковой.

Что за спецотряд?

- Зоя Космодемьянская пошла добровольцем в «отряд смертников»?

- Командовал воинской частью № 9903 разведотдела штаба Западного фронта майор Артур Спрогис, герой войны в Испании. Вместе с горкомом комсомола в октябре 41-го они проводят отбор добровольцев для заброски в тыл фашистам. И Зоя, пройдя отбор, попадает в эту часть. О том, что их предупреждали, что они смертники и 95% из них домой не вернутся, а погибнут под пытками, я читала. Времени на подготовку было мало. И нельзя сказать, что их курс обучения диверсионному делу был профессиональным. Их учили обращению с оружием, метанию гранат, ориентированию на местности. Но в отряд приняли 31 октября, а уже через три недели, 21 ноября, группа отправилась на задание. Когда говорят, что их отряд «поджигал свои же деревни», на их действия надо смотреть в контексте событий битвы под Москвой, суровой осени и зимы 1941-го.

Зоя. Фото: Wikimedia Commons

Кого поджигали?

- Но ведь поджигали?

- 17 ноября 1941-го выходит приказ Сталина № 428. Негласно он назывался «Выгнать немца на мороз». По этому приказу наши диверсионные группы должны были уничтожать военные объекты противника в занятых ими населенных пунктах.

20 ноября разведгруппы получили задание по 10 деревням - сжечь объекты фашистов в этих поселках.

- Кто был рядом с Зоей?

- После того как отряд попал в засаду, с Борисом Крайновым и Василием Клубковым она отправилась в Петрищево. Там был расквартирован 332-й полк 197-й пехотной дивизии вермахта. Спрогис после войны объяснял, почему та деревня стала целью для диверсантов: оттуда немцами велся перехват наших радиопереговоров. Немцы обосновались там «как следует» - занимали дома местных жителей, которых выгнали в сени и пристройки. И находились до середины января 1942-го, когда поселок освободили наши войска.

- Что наши диверсанты успели уничтожить?

- Они поджигают в Петрищеве три дома и конюшню. В одних источниках сообщается, что Зоя это сделала одна, где-то - что всей группой.

27 ноября был поджог. Крайнов ждал сбора в условленном месте, Клубкова схватили немцы, Зоя на точку сбора не пришла. Она провела ночь в лесу. Как выжила - мы не узнаем: костры им жечь запрещали, а тогда минус 25 было. Вечером 28 ноября она возвращается в Петрищево, чтобы выполнить приказ. Тогда ее и схватили. Помог местный житель Семен Свиридов. За это от немцев он получил бутылку самогона.

О страшной казни героини рассказала газета «Правда». Фото: Wikimedia Commons

Кто схватил?

- Но писали, что сдал ее товарищ по отряду.

- Да, имея в виду Василия Клубкова. Но журналист Петр Лидов, который зимой 1942-го расследовал историю подвига Зои, уже тогда сомневался в предательстве со стороны Василия. Клубков позже путался в показаниях -

и в названии деревни, и даже в том, что их с Зоей допрашивали вместе и в один день.

- Зою пытали?

- Есть показания местных свидетелей. Девушку схватили вечером 28 ноября. Дом Прасковьи Кулик, где Зоя провела ночь перед казнью, сохранился и сегодня в Петрищеве (в ноябре 2016 года отреставрирован РВИО). А жители, кто из-за печки, кто из сеней, все видели и слышали. Сначала Зою привели в дом семьи Седовых, где ее обыскали, сняли верхнюю одежду. Потом перевели в дом семьи Ворониных, в штаб немцев. Там ее били ремнями - более 200 ударов: «Ее спрашивали и пороли. Она молчит. Ее опять пороли. Держала она себя мужественно, отвечала резко» (из беседы с А. П. Ворониной).

Около 10 вечера переводят в дом семьи Кулик, где было битком немцев - 20 - 25 человек. Когда Зоя попросила пить, немцы, издеваясь, поднесли ей к лицу горящую керосиновую лампу.

Кто пытал?

- Ее били немцы или местные, чьи дома она подожгла, тоже выместили злобу на Зое?

- Немцы. В показаниях военнопленного унтер-офицера из этого полка Карла Бейерлейна есть фраза, что «маленькая героиня вашего народа осталась тверда, она не знала, что такое предательство».

Утром перед казнью, «отметились» Смирнова и Солина. Одна опрокинула на девушку ведро помоев. А другая била Зою палкой по ногам на виселице.

- Она могла умереть при допросе?

- Прасковья Кулик вспоминает, что у Зои были связаны руки, и она была сильно избита, черные губы. Ее выводили на улицу и водили босой по снегу. А было минус 25. К двум ночи ее оставили в покое. Сохранилась лавка, на которой она провела несколько часов, до 7 утра, смогла ли она спать или нет, мы не знаем. Попить ей дали хозяева дома. Утром ноги у нее были синие, обмороженные. Но девочка 18 лет под пытками не предала никого. Она сказала: «Бросьте пороть, я больше ничего вам говорить не буду…». И назвалась Таней. Как вспоминала ее мама Любовь Тимофеевна, Татьяна Соломаха была любимой героиней Зои периода Гражданской войны (Соломаха была зверски замучена белогвардейцами. - Ред.).

В 10.30 утра девушку вывели на казнь. Одели в ватные темно-синие брюки, в темную рубашку, носки. Она шла с поднятой головой. Когда немцы начали ее фотографировать на эшафоте, успела бросить в лицо врагу несколько слов. Разные люди вспоминали разное. В статье журналиста

Петра Лидова фигурировали слова про Сталина. Думаю, никто дословно уже это не восстановит. На обелиске на месте казни Зои выбиты ее последние слова: «Это счастье - умереть за свой народ». Пережив такие нечеловеческие испытания, она с достоинством встретила смерть.

- Почему на посмертных снимках она обнажена по пояс?

- После казни немцы больше месяца не разрешали тело Зои похоронить. Ужасает, что тело кололи штыками, отрезали грудь, водили хоровод вокруг виселицы под Новый год. Когда в августе 1943-го мы освобождали Смоленскую область, у деревни Потапово в полевой сумке офицера вермахта нашли 5 страшных снимков этой казни.

- Несколько лет назад писали о ее психическом заболевании...

- Это чушь и мерзость. Те, кто подхватил эту ложь, не могут никак ее подтвердить. Зоя переболела менингитом в 1940-м и в начале 1941-го находилась на реабилитации в санатории в Сокольниках, где познакомилась с Аркадием Гайдаром. Из санатория девушку выписали с заключением «годна к учебе без перегрузок». Артур Спрогис, формировавший тот отряд диверсантов, не мог принять в его ряды психически неуравновешенного человека.

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