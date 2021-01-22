Почему СССР отказался от самого большого в мире вертолета В-12

Объем грузовой кабины у В-12 был в 7 раз больше, чем у вертолетов-предшественников. А вес остался таким же. Фото: Wikimedia Commons

В мае 1971 года советский вертолет В-12 стал сенсацией авиасалона в «Ле Бурже», еще не долетев до него. Знатоки наблюдали, как стотонная махина своим ходом летит из Москвы в Париж, - иначе его доставить было невозможно. Интрига усугублялась тем, что власти ФРГ закрыли для него небо, и пришлось делать крюк через Балтийское и Северное моря при неблагоприятной для полетов погоде.

Шедевр КБ Миля оправдал ожидания посетителей выставки: В-12 оказался вдвое больше, а по весу - в четыре раза тяжелее самого большого вертолета в мире - американского «Сикорский СН-53». Более того: он мог с запасом поднять американца с его полной загрузкой и заправкой. Забегая вперед, отмечу: он теоретически может повторить этот трюк и сегодня с самым современным и самым мощным коллегой.

С тех пор как в 1918 году из России в США уехал Игорь Сикорский, они считались в вертолетостроении законодателями мод. Превзойти их - все равно что русским у канадцев в хоккей выиграть. А тут В-12, превосходящий по размаху лопастей размах крыльев Boeing-747.

В «Ле Бурже» специалисты заранее называли наш вертолет М-12. Никто не сомневался: испытательный образец запустят в серию. Жаль этого триумфа не увидел создатель В-12 - авиаконструктор Михаил Леонтьевич Миль. Он умер годом раньше.

Так и сказал

Сын Игоря Сикорского и вице-президент «Сикорский Корпорэйшн» Сергей Сикорский:

«Перед инженерно-техническим достижением, каким является вертолет

Ми-12, можно снять шляпу. Развитие техники учит нас, что при ее оценке нельзя использовать превосходную степень. Вертолет Ми-12 является одним из исключений, которые подтверждают правило. Речь идет о вертолете в превосходной степени».

С чего все начиналось

Ядерное оружие у Советского Союза было, а средств доставки - нет. В 1958-м конструкторским бюро Антонова и Миля Совет министров приказал создать сверхмощный самолет и такой же вертолет для доставки к пусковым установкам частей межконтинентальных баллистических ракет. Грузоподъемность задали одинаковую - не менее 30 тонн. У Ан-22 «Антей» с В-12 одинаковыми были также объемы и формы грузовых отсеков.

Такого вертолета никто в мире еще не делал - пытались многие, но дальше эскизов не пошло. Поэтому проектирование затянулось до 1962 года. Конструкторы решали сотни задач - от глобальных до проблемы отсутствия на аэродромах 12-метровых лестниц для механиков. Но главное: как размещать винты. Сначала хотели, как у американцев - вдоль оси фюзеляжа. Но этот вариант быстро отбросили и решили ставить винты поперечно. Пальцем у виска крутили даже соотечественники: бесперспективность такого расположения винтов считалась аксиомой.

Каждую идею команде Миля приходилось обосновывать. Дошло даже до создания макета в масштабе 1:10. Но все получилось. Из дневника Михаила Миля: «Вместо того чтобы оказаться вдвое хуже, наша машина вдвое лучше продольной, да и вообще решение великолепное».

Наконец, в 1967 году госзаказчику явили чудо техники. Двухэтажная комфортная кабина экипажа, низкий расход топлива, отличная управляемость (В-12 мог 7 минут устойчиво лететь с брошенной ручкой управления), прекрасная маневренность, низкий уровень вибраций и шума. Машина продолжала полет даже на двух двигателях. По сравнению с предшественником - Ми-6 объем грузовой кабины увеличился в 7,2 раза, но вес вертолета остался почти таким же.

Как выглядела супермашина. Фото: Wikimedia Commons

Полетели!

Летчик-испытатель Василий Колошенко десятки лет спустя рассказывал о событиях 27 июня 1967 года в деталях. Ему предстояло поднять махину: «Никогда я так не боялся обычного висения». На испытания съехалось множество гостей.

Едва оторвавшись, вертолет потерял устойчивость и боком свалился на полосу. Одна из покрышек шасси лопнула. Поломки оказались незначительными, но осадочек остался.

Впервые прославился В-12 в августе 1969-го: все тот же Колошенко поднял на нем груз в 44 205 кг на 2255 метров. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Победа? Да! КБ Миля ускорило создание второго экземпляра и разработку М-16: он будет еще мощнее, обещали вертолетостроители.

Через год вышло постановление о серийном производстве - первые пять В-12 должны были собирать на Саратовском авиазаводе.

На этом светлые дни гиганта закончились.

«Приехали…»

Второй В-12 год ждал двигателей и первый раз взлетел только в 1973-м. Мощностей Саратовского авиазавода не хватало. К тому же все силы КБ Миля бросили на разработку вертолета третьего поколения Ми-26.

И вот в 1974 году проект В-12 объявили неэффективным. Работы по доводке остановили: РВСН больше не нуждались ни в В-12, ни в «Антее». Многие из тех ракет за полтора десятка лет сняли с вооружения.

На счету В-12 так и осталось 122 испытательных полета, 77 «висений» и семь мировых рекордов. Как назидание он остался на территории Московского вертолетного завода. Второй экземпляр отправили в монинский музей ВВС.

КСТАТИ

Слух про отель

В очередной раз мир заговорил о В-12 в 2009 году. Некая американская компания рассказывала о том, что выкупила у России один из вертолетов для строительства в нем комфортабельного летучего отеля на 18 номеров. Плюс джакузи, тренажерный зал, ресторан и прочие радости. Сообщения оказались рекламным трюком под продвижение другого проекта. Но ведь помнят!

Тактико-технические характеристики

Экипаж - 6 - 10 человек

Рассчитан на 196 пассажиров

Длина - 37 метров

Диаметр винта - 35 метров

Высота - 12,5 м

Масса пустого - 69 100 кг

Максимальная взлетная масса - 105 000 кг

Двигатели Д-25ВФ мощностью 6500 л. с. каждый

Максимальная скорость - 260 км/час

Практическая дальность - 500 км (перегоночная - 1000 км)

Максимальная высота - 3500 м