Женила на себе и не отпустила: В Ихтиандра Владимира Коренева были влюблены все женщины СССР, а он всю жизнь прожил с женой, которую встретил в 17 лет

Режиссер искал на роль Ихтиандра красивого парня с «морем в глазах». Коренев подошел идеально. Фото: Кадр из фильма

В молодости красоту Владимира Коренева, сыгравшго Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», называли нездешней, неземной. Актер умер 2 января от коронавируса, ему было 80 лет. Не так давно Коренев дал «Комсомолке» интервью, которое мы публикуем сегодня.

После выхода в 1961 году на экраны «Человека-амфибии» начался небывалый ажиотаж: открытки с изображением Коренева сразу стали дефицитом. А в Ленинграде поклонницы в ажиотаже опрокинули газетный киоск, когда в витрине появилось его фото.

- Владимир Борисович, вы знали, что творилось из-за вашей фотографии? - спросили мы актера.

- Конечно! Ко мне постоянно подходили с этой фотографией и просили подписать. Поначалу мне было чрезвычайно приятно.

- Только поначалу?

- Ко всему привыкаешь. Я столько интервью дал за эти годы, что потом, когда читал их, постепенно стало возникать странное чувство: этот господин, о котором идет речь, очень симпатичный, в один год со мной родился, учился в Измаиле, в Таллине и в Москве, снимался в кино, в театре работал и даже внешне чем-то на меня похож. Но совершенно другой человек.

- Как вы попали на роль Ихтиандра?

- В дипломном спектакле «Ночь ошибок» я играл очень глупого человека. На спектакле присутствовала ассистент режиссера из Ленинграда. А наивность и глупость - они же похожи. Я играл дурака. И она, видимо, решила, что там есть что-то общее, и вызвала меня на кинопробы.

Жена артиста Алла Константинова с их дочкой Ирой на обложке журнала «Здоровье». Фото: Instagram.com

- А режиссер Владимир Чеботарев рассказывал, что искал идеально красивого молодого человека с «морем в глазах»…

- Может быть (смеется). Я был хорошенький в то время действительно. Я не знал, чем это грозит. Я не был честолюбив. Что на меня тогда свалилось! Я целые стадионы собирал на творческих встречах со зрителями, ездил по всему Советскому Союзу.

- И повсюду за вами ходили толпы фанаток. Невозможно не посочувствовать вашей жене...

- Думаю, что она счастлива со мной, как счастлив с ней я. Нам обоим повезло. И ей повезло, что я достаточно приличный человек оказался. Алле было тяжело, безусловно. Но она очень мудрая, и она меня спасла, потому что можно было пойти по рукам и спиться. Женщина сохраняет семью - это ясно.

- Каково вам было нести по жизни титул первого красавца?

- Поначалу переживал ужасно. Мне трудно было сломать стереотип, что раз красивый, значит, дурак и бездарность. Но потом понял, что это придумали уродливые карлики. Им ведь как-то надо защищаться от мира, значит, надо распустить слухи о сопернике. И комплекс ушел. Я перестал стыдиться своей внешности.

- Наверное, вам надоело, что постоянно напоминают об этом фильме?

- Конечно. Потому что я очень многому научился за это время. Я - ведущий актер Драматического театра имени Станиславского, профессор в Институте гуманитарного образования. Но все-таки нельзя требовать от всех зрителей, чтобы они ходили на наши спектакли и знали их. Слава богу, что хоть по этому фильму знают, ведь сколько есть актеров, которые снялись в сотнях фильмов, их в лицо знают, а имени никто не может припомнить.

- В спектакле «Мужской род, единственное число» вы играли вместе с дочкой Ириной...

- Она очень способная актриса и самый главный мой критик.

- Говорят, ваш внук Егор - копия вы, такой же красавец?

- Он лучше меня. У него есть обаяние, манкость. Но он не пошел в артисты.

Внук Егор - красавец в деда. Но в артисты не пошел. Окончил Высшую школу экономики, женился и подарил Кореневу правнучку Машу. Фото: Instagram.com

КСТАТИ

Пережив инсульт, «прочищал жабры»

- Мы с Володей Кореневым - соседи до даче, ходили друг к другу в гости, - рассказал «КП» профессор Андрей Шевельков, заведующий кафедрой неорганической химии МГУ им. М. В. Ломоносова. - Это в Подмосковье, деревня маленькая, 25 домов. Володя тут жил уже давно. Последние годы он очень сильно уставал. Но собирался, играл на сцене. В кино уже лет пять не снимался. Но занятия как педагог вел до последнего удаленно. Он же заведовал кафедрой в гуманитарном институте.

Мало кто знает, что у него инсульт был лет 10 - 15 назад. Когда после инсульта восстанавливался, выходил на берег пруда и громко, хорошо поставленным голосом на всю деревню стихи декламировал - говорил, что «жабры прочищает» у воды. Это намек на фильм про Ихтиандра. За столом иногда он про театр рассказывал. Как он сам говорил, никакого романа с Вертинской у него не было, это ему приписывали.

Дочь Ирина вслед за отцом стала актрисой и пришла работать в Театр имени Станиславского. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/GLOBAL LOOK PRESS

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ирина Коренева: Папа очень боялся коронавируса

- Мы заболели все - я, мама, папа - коронавирусом 22 декабря, - рассказала «КП» дочь актера Ирина Коренева. - К нам пришел доктор. Сказал, что мы с мамой можем лечиться дома, а папу, хоть у него заметных симптомов и не было, доктор послушал и отправил на КТ. Поначалу было 45 процентов заражения легких, потом увеличилось до 75. Он лежал в «Коммунарке» в красной зоне.

- Диагноз ему поставили «коронавирус»?

- Да. Пневмония вирусная. А еще имелись сопутствующие заболевания - почки больные, сердце. Они отказывали. Из-за этого он не выжил…

- Как он был настроен?

- По-боевому. Надеялся выздороветь. До того как его ввели в искусственную кому, мы с папой разговаривали по телефону. Настроение у него было нормальное. Говорил: «Я вернусь». Это были его последние слова. И мы ждали, надеялись.

- Он боялся коронавируса?

- Очень боялся. С марта мы были на даче. Летом только сыграли в спектакле. С сентября спектакли с возрастными актерами отменили, заботясь об их здоровье.

- Он оставил завещание?

- Нет. В принципе ему нечего и завещать было особенно. Все имущество оформлено на меня. Поэтому завещания у него нет.

На съемках Коренев и Вертинская любили гулять по парку, взявшись за руки. Сам актер уверял, что между ними ничего не было, - это все домыслы. Фото: Кадр из фильма

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Свою единственную жену Аллу (Алевтину) Константинову Коренев встретил во время учебы в ГИТИСе. Алла тогда готовилась к свадьбе - но не с ним: в Краснодаре ее ждал жених.

- Алла Константинова рассказывала мне, что тогда и не думала о Кореневе, у нее был жених, Володя, ее первая любовь, с которым она начала встречаться еще в школе, - вспоминает знакомая жены Коренева. - Алла уехала учиться в Москву, но на ближайший Новый год они с Володей договорились сыграть свадьбу. Алла думала идти с ним по жизни, поэтому пришедшего на первый курс ГИТИСа Коренева, о красоте которого все трезвонили, принципиально не замечала.

И все же Коренев частенько вызывался проводить скромную Аллу. Оказалось, он не только красив, но и начитан, ей с ним было интересно. Однажды, когда они гуляли до полуночи, Владимир сказал: «Знаешь, а я без тебя не могу». И Алла поняла: в Краснодар она не летит.

- Она переживала, что доставила боль своему жениху, но сердцу не прикажешь, - говорит знакомая Константиновой. - Жениху Володе она невольно разбила сердце. Получив ее отказ, он тяжело заболел, потерял интерес к жизни, бросил институт, хотел свести счеты с жизнью. Целый год родители пытались его спасти. Потом он скоротечно женился и уехал в Ленинград, стал военным врачом.

Алла рассказывала, что не забыла свою первую любовь. Фотография Володи хранилась в семейном альбоме. Коренев как-то спросил: «И когда это фото уберешь отсюда?», Алла ответила: «Никогда».

«Опоздаешь в загс - я уйду»

Рассказывают, Алла по молодости иногда подумывала: а не вернуться ли к бывшему жениху. Тем более что Коренев долго не хотел жениться. Они встречались четвертый год, а он все тянул с предложением.

Аллу после института принял работать в Театр Станиславского режиссер Михаил Яншин. Однажды он спросил: «Ну как там ваш красавец?», имея в виду дальнейшие планы Коренева, заканчивавшего учебу. Яншин собирался пригласить его в театр. В ответ Алла разрыдалась - они были с Кореневым в ссоре.

- Ее любовь к нему была жертвенной, - рассказывает биограф и писатель Федор Раззаков. - Она бегала за ним, ждала после лекций возле аудитории. Ее педагог Платон Лесли даже удивлялся: «Зачем тебе нужен этот худющий, похожий на спирохету Коренев? Неизвестно, что получится из него, а ты уже - ведущая артистка Театра Станиславского!». Но Алла никого не слушала. А потом взяла и… женила его на себе.

На последнем курсе Коренев получил приглашение в фильм «Человек-амфибия». Через два месяца должен был улететь на съемки, и Алла пошла в наступление.

- Он пришел ко мне, чтобы остаться на ночь, - вспоминала актриса. - И вдруг я сказала: «Сейчас ты уйдешь, но завтра ровно в 12 часов я жду тебя с паспортом - мы идем в загс. Если опоздаешь, в 12.05 меня здесь не будет. Понимаешь, не будет для тебя никогда!» Это был вопль отчаяния. Ночь я не спала. Никакой уверенности, что он придет, у меня не было. Но ровно без пяти минут двенадцать Коренев явился и сказал: «Ну что, пошли?» Мы благополучно подали заявление. Вот так я и добилась своего - мы стали мужем и женой.

«Срам какой девки пишут»

Часть натурных съемок «Человека-амфибии» проходила в Баку, куда актер отправился без своей молодой жены. Однако вскоре со съемок этого же фильма вернулся Михаил Козаков и, встретив Аллу, сообщил: «У твоего мужа намечается роман. Если не хочешь его потерять, лети немедленно».

- Роман у Коренева намечался с главной героиней фильма Анастасией Вертинской, которой он не рассказал, что пару месяцев назад женился, - вспоминает Федор Раззаков. - К тому времени у них уже вошло в привычку вторую половину дня после съемок гулять по городу вдвоем, держась за руки. В этот-то самый момент в Баку и приехала Алла. Увидев жену, Коренев потребовал, чтобы она уезжала обратно. Алла, обидевшись, собралась уже в обратный путь, но женщины из съемочной группы ее отговорили. Когда съемочная группа переехала в Севастополь, ее поселили вместе с мужем в отдельной палатке. Алла каждый день готовила ему еду, а он продолжал разговаривать с ней сквозь зубы.

Фильм «Человек-амфибия» вышел на экран под Новый год - 28 декабря 1961 года. Картина имела бешеный успех. Критики ругали ее, а министр культуры Фурцева сказала, что этот фильм - подарок Министерству финансов. В моду сразу вошли белые брюки и длинные волосы у парней, а девушки, ошеломленные красотой и аквамариновыми глазами Коренева, сходили по нему с ума и писали в письмах: «Хочу, чтобы ты у меня был первый!».

Письма приходили мешками в течение многих лет. Бабушка актера пробовала их читать, но плюнула в сердцах: «Невесть что девки пишут, срам какой!». Поклонницы преследовали Коренева и на гастролях, так что жена была вынуждена быть неусыпным стражем.

Коренева приняли в Театр Станиславского, где уже играла его жена Алла. Молодые актеры начинали с массовки. Но, когда зрители увидели в массовке Ихтиандра - началось такое умопомрачение, что чуть спектакль не сорвали. Стало ясно: Коренев должен играть только главные роли.

Вдвоем с женой Коренев полторы тысячи раз выходил на сцену в спектакле «Робин Гуд». Поначалу у них редко получалось играть вместе - они по очереди сидели с дочкой Ириной, родившейся в 1966 году. По молодости про Коренева ходили амурные легенды. И все же, если и были другие женщины, все они терпели фиаско - Коренев не уходил из семьи и отличался преданностью: всю жизнь у него одна жена и один театр.

Рассказывают, когда дочь Ирочка начала ходить и говорить, с Владимиром произошла метаморфоза: он вдруг всю свою любовь сосредоточил на дочери и сделался очень заботливым и ответственным отцом. И все десять школьных лет ежедневно провожал ее на уроки и по возможности встречал после школы. И до последнего, если дочь возвращалась домой поздно, отец выходил ей навстречу. Когда же она подарила отцу внука, он стал сумасшедшим дедом, проводя с ним все свободное время.

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