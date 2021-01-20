«В Восточной Европе идет кровопролитная гражданская война. Войска США выполняют роль миротворцев в этой зоне беззакония и жестокости». С таких титров начинается новый фантастический боевик от американской кинокомпании Netflix «Смертельная зона». Фильм вышел 15 января, но этих нескольких дней уже хватило, чтобы о нем заговорили как о самом реалистичном предсказании ближайшего будущего Украины.Украинские «патриоты» давно уже используют язык как некий «отличительный знак». Говорит на украинском – значит, свой. А если на русском – то недруг, конечно же.Поэтому в день премьеры «Смертельной зоны» на Украине радостно потирали руки. Еще бы, выходит первый шедевр от ведущего американского производителя фильмов и сериалов с озвучкой на мове! Но перемога (победа по укр.) мгновенно сменилась зрадой. Фильм качественно и четко показал отсутствие перспектив у страны, которой отведена трагическая роль — служить «раздражителем» России.Итак, в 2036 году Украина распалась на три сектора. Самый крупный из них - собственно «украинская» территория, загнанная в «каменный век» десятилетиями вооруженного противостояния. Здесь хозяйничают националистические группировки. Кусок поменьше - нейтральная зона под контролем США. Она в центре. А на северо-востоке - пророссийский анклав, где обосновались «красные» повстанцы во главе с неким Виктором Ковалем.Американцы в этом раскладе стали «подушкой безопасности», не позволяющей заядлым врагам окончательно перебить друг друга. Перебить не как сегодня на Донбассе, а с помощью роботов и ударных беспилотников, управляемых прямо из-за океана. Так что война завтрашнего дня - хоть и гражданская, но высокотехнологичная. И на экране смотрится красиво.Крутая графика полностью погружает в вымышленную реальность. Мешает до конца поверить в происходящее только выбор актеров. По задумке Netflix, наводить порядок на Украине приходится андроиду Лео и «проштрафившемуся» оператору беспилотников лейтенанту Харпу. И оба они ... черные. А помогает им милая девушка ... азиатка (модная актриса Кристина Тонтери-Янг). Ну, ладно – это якобы американцы, их прислали. Но зачем городить из азиатов и чернокожих массовку - голодающее местное население и украинских детей в приюте?Хорошо, что хотя бы роль главной бандерши - лидера «борцов за украинскую независимость» Софии дали светловолосой британке Эмили Бичем. А образ «сепара номер 1» поручили реально похожему на русского датчанину Пилу Асбеку (знакомому по «Игре престолов»). Окажись на их месте так же чернокожие, фильм рисковал бы превратиться в пародию.В любом американском фильме с элементами пропаганды есть «плохие» и «хорошие» парни. Естественно, в «Смертельной зоне» безжалостными убийцами и громилами показаны «пророссийские украинцы» и помогающие им русские. «Меньшее зло» - украинские националисты. Они и детей спасают, и беженцы у них в аккуратных лагерях ООН. Правда, «постояльцы» этих лагерей добивают раненых врагов куском металлической трубы. Но это уже мелочи.А потом эта «стройная картина мира» рассыпается, как карточный домик. Выясняется, что украинские сироты появляются не на пустом месте, а из-за авиаударов США. И бойня так затянулась лишь потому, что выгодна Вашингтону как фактор «дестабилизации» России.«Лицо Америки – это лицо нескончаемой войны», - говорит свихнувшийся, но хладнокровный, как и положено андроиду, Лео (а ведь его играет Энтони Маки, которому прочат роль нового «Капитана Америки» - главного кино-символа Штатов).Именно США – главный враг Украины. Потому что американцы считают гибель украинцев «допустимыми потерями» в борьбе с Россией. К этому выводу приходит «благородная националистка» София. И решает атаковать заокеанских «друзив» межконтинентальной баллистической ракетой из оставшейся еще от СССР секретной шахты.Но американская Netflix не была бы американской, если бы не скатилась к вечным пропагандистским «штампам»: США – молодцы, Россия – ужас. В итоге на пепелище растерзанной Украины «русского злодея» Коваля убивают древком от знамени, напоминающем триколор. А звездно-полосатый флаг становится фоном рекламы гамбургера - символа «сытости» и «процветания».Но всё это Netflix можно простить. За тех самых укропов-националистов, наконец понявших, что их враг - Вашингтон, а не Москва. И за картинку того, что будет с Украиной, если она продолжит воевать с русской частью себя самой.Поймут это сегодняшние украинцы?Или хмыкнут и пойдут дальше - расширять свою «Смертельную зону» на Донбассе до размеров всей страны?