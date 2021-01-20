Судимость и долги на миллиард рублей: Борис Грачевский скрывал страшные тайны сына

Борис Грачевский не успел передать дело всей жизни "Ералаш" наследникам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Судьба "Ералаша", который осиротел после ухода Бориса Грачевского, еще при жизни худрука была для него большой болью. "Преемника нет - не нашел, не воспитал", - переживал "отец" киножурнала. Старшая дочь режиссера Ксения так и не нашла с ним общий язык в работе: после ее увольнения из "Ералаша" родственники разорвали отношения, да так и не успели помириться. А сын Грачевского, хоть и окончил ВГИК, от творчества был далек, предпочитая ему бизнес. Однако, коммерческие начинания 48-летнего наследника обернулись полным крахом, и теперь, возможно, всю оставшуюся жизнь ему придется отрабатывать огромные долги.

Борис Грачевский с дочерью Ксенией. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спас "Ералаш" от закрытия

Свое первое дело Максим Грачевский открыл еще в девяностых и вскоре раскрутился до владельца нескольких компаний. Бизнес у него был серьезный: добыча нефти и производство топлива, поставка бензина на заправки, грузоперевозки, станции техобслуживания... Как говорят в окружении семьи, в эти лихие годы Грачевский-младший зарабатывал куда больше своего знаменитого папы и даже спас "Ералаш", когда журнал уже не сводил концы с концами.

- Если бы не Максим, в 90-х самый популярный детский телепроект непременно заглох бы, - рассказал на похоронах друг режиссера Артур Заявлин. - Он был очень крупным бизнесменом и вложил в возрождение "Ералаша" серьезные деньги. Только это и помогло выжить в трудные времена.

Этот долг знаменитый родитель отдал в 2008 году, продав из-за долгов сына один из своих домов в Подмосковье. Правда, вырученные миллионы не спасли наследника от разорения: его убытки оказались также велики, как и некогда успешная бизнес-империя.

Максим Грачевский на похоронах отца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кредитная кабала

О проблемах сына Борис Юрьевич никогда не рассказывал, но на сайтах судов и в базе юрлиц сохранилась хроника этого пике. Максим Грачевский являлся учредителем пяти организаций, проблемы у которых начались после кризиса 2008 года. На данный момент все конторы закрыты, в том числе путем проведения процедуры банкротства.

Весь бизнес предпринимателя подкосил Ростовский нефтемаслозавод, где Грачевский-младший числился председателем совета директоров. Поначалу предприятие казалось успешным: его продукцию заказывали для металлургических комбинатов, трубных заводов и даже железных дорог. А потом у бенефициаров возникли проблемы, решить которые надеялись с помощью кредитных денег. Однако, выданный банком займ в несколько сотен миллионов рублей компания так и не вернула. Когда кредиторы обратились в суд, Максиму Борисовичу, как поручителю, пришлось отвечать наравне с заемщиками. За несколько лет, пока тянулся судебный процесс, долг рос как снежный ком, параллельно сминая другие компании Грачевского...

Все долги Максима Грачевского можно найти на сайте судебных приставов.

Когда в 2017 году конкурсный управляющий подсчитал все финансовые обязательства должников, общая сумма составила почти 2,5 млрд (!) рублей. Что-то удалось погасить путем распродажи имущества, но на данный момент судебные приставы требуют от Грачевского-младшего 1 млрд 85 млн по кредитным обязательствам и еще 75 млн - исполнительский сбор: это штраф в пользу государства за не поступившую вовремя оплату.

Наследнику грозила тюрьма

Между тем, Максим Грачевский не может расплатиться и с куда более скромными долгами. Мало кто знает, что сын создателя "Ералаша" был судим по уголовной статье. За решетку его, впрочем, не отправили, но штраф выписали.

В 2017 году гаишники остановили "Фольксваген Поло" для проверки документов, и поведение водителя показалось им подозрительным.

- Максим Борисович, выпивали? Давайте-ка проедем на освидетельствование, - потребовал инспектор.

В ответ Грачевский-младший, которого однажды уже привлекали по "пьяной" статье, категорически отказался, но по Уголовному кодексу, от ответственности это не освобождает - дело все-таки возбудили. И лишь потому, что никто не пострадал, суд не стал назначать реальный срок (хотя максимальное наказание за вождение "под мухой" - до двух лет за решеткой). Нарушитель отделался штрафом в 150 тысяч рублей. Но и его приставы ждут уже три года...

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Можно списать хоть миллион, хоть миллиард

- Если должник не может расплатиться, у него есть право и даже обязанность признать себя банкротом в Арбитражном суде по месту прописки, - объясняет Денис Сизов, руководитель банкротной практики адвокатской конторы "Жорин и партнеры". - В таком случае суд либо утвердит план реструктуризации долгов гражданина, то есть график погашения задолженности, либо начнет реализацию его имущества. Первый вариант - не самый распространенный, так как для реструктуризации у должника должен быть достаточный доход, позволяющий ему расплатиться. А вот реализация имущества более, чем реальна. В таком случае все активы - недвижимость, автомобили, катера и т.д., будут проданы на публичных торгах в форме аукциона. Но при этом у должника не могут забрать единственное жилье, какого бы размера оно ни было: хоть скромная хрущевка, хоть роскошные апартаменты на 400-500 "квадратов".

По словам юриста, если после реализации имущества весь долг не будет погашен, оставшуюся часть просто спишут, то есть простят.

- Однако, это возможно только при условии, если он в момент процедуры банкротства будет вести себя добросовестно и открыто - не скрывать имущество, не пытаться его переписать на кого-то и так далее, - отмечает Денис Сизов. - Но в целом могу сказать, что сложность списания долгов не зависит от суммы - будь то миллион или миллиард, на это влияют иные обстоятельства. Конечно, для банкротов есть ограничения. В течение нескольких лет они не могут быть индивидуальными предпринимателями, возглавлять организации, то есть быть генеральным директором или входить в совет директоров. Но при этом никто не запрещает им становиться учредителями. Также нет запретов и на получение новых кредитов, надо лишь уведомить банк, что ранее ты был признан банкротом. Хотя на деле, конечно, банки вряд ли когда-то дадут крупный займ человеку с такой историей.

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