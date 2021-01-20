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Судимость и долги на миллиард рублей: Борис Грачевский скрывал страшные тайны сына

Бизнес наследника режиссера обернулся полным крахом
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Борис Грачевский не успел передать дело всей жизни "Ералаш" наследникам.

Борис Грачевский не успел передать дело всей жизни "Ералаш" наследникам.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Судьба "Ералаша", который осиротел после ухода Бориса Грачевского, еще при жизни худрука была для него большой болью. "Преемника нет - не нашел, не воспитал", - переживал "отец" киножурнала. Старшая дочь режиссера Ксения так и не нашла с ним общий язык в работе: после ее увольнения из "Ералаша" родственники разорвали отношения, да так и не успели помириться. А сын Грачевского, хоть и окончил ВГИК, от творчества был далек, предпочитая ему бизнес. Однако, коммерческие начинания 48-летнего наследника обернулись полным крахом, и теперь, возможно, всю оставшуюся жизнь ему придется отрабатывать огромные долги.

Борис Грачевский с дочерью Ксенией.

Борис Грачевский с дочерью Ксенией.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спас "Ералаш" от закрытия

Свое первое дело Максим Грачевский открыл еще в девяностых и вскоре раскрутился до владельца нескольких компаний. Бизнес у него был серьезный: добыча нефти и производство топлива, поставка бензина на заправки, грузоперевозки, станции техобслуживания... Как говорят в окружении семьи, в эти лихие годы Грачевский-младший зарабатывал куда больше своего знаменитого папы и даже спас "Ералаш", когда журнал уже не сводил концы с концами.

- Если бы не Максим, в 90-х самый популярный детский телепроект непременно заглох бы, - рассказал на похоронах друг режиссера Артур Заявлин. - Он был очень крупным бизнесменом и вложил в возрождение "Ералаша" серьезные деньги. Только это и помогло выжить в трудные времена.

Этот долг знаменитый родитель отдал в 2008 году, продав из-за долгов сына один из своих домов в Подмосковье. Правда, вырученные миллионы не спасли наследника от разорения: его убытки оказались также велики, как и некогда успешная бизнес-империя.

Максим Грачевский на похоронах отца.

Максим Грачевский на похоронах отца.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кредитная кабала

О проблемах сына Борис Юрьевич никогда не рассказывал, но на сайтах судов и в базе юрлиц сохранилась хроника этого пике. Максим Грачевский являлся учредителем пяти организаций, проблемы у которых начались после кризиса 2008 года. На данный момент все конторы закрыты, в том числе путем проведения процедуры банкротства.

Весь бизнес предпринимателя подкосил Ростовский нефтемаслозавод, где Грачевский-младший числился председателем совета директоров. Поначалу предприятие казалось успешным: его продукцию заказывали для металлургических комбинатов, трубных заводов и даже железных дорог. А потом у бенефициаров возникли проблемы, решить которые надеялись с помощью кредитных денег. Однако, выданный банком займ в несколько сотен миллионов рублей компания так и не вернула. Когда кредиторы обратились в суд, Максиму Борисовичу, как поручителю, пришлось отвечать наравне с заемщиками. За несколько лет, пока тянулся судебный процесс, долг рос как снежный ком, параллельно сминая другие компании Грачевского...

Все долги Максима Грачевского можно найти на сайте судебных приставов.

Все долги Максима Грачевского можно найти на сайте судебных приставов.

Когда в 2017 году конкурсный управляющий подсчитал все финансовые обязательства должников, общая сумма составила почти 2,5 млрд (!) рублей. Что-то удалось погасить путем распродажи имущества, но на данный момент судебные приставы требуют от Грачевского-младшего 1 млрд 85 млн по кредитным обязательствам и еще 75 млн - исполнительский сбор: это штраф в пользу государства за не поступившую вовремя оплату.

Наследнику грозила тюрьма

Между тем, Максим Грачевский не может расплатиться и с куда более скромными долгами. Мало кто знает, что сын создателя "Ералаша" был судим по уголовной статье. За решетку его, впрочем, не отправили, но штраф выписали.

В 2017 году гаишники остановили "Фольксваген Поло" для проверки документов, и поведение водителя показалось им подозрительным.

- Максим Борисович, выпивали? Давайте-ка проедем на освидетельствование, - потребовал инспектор.

В ответ Грачевский-младший, которого однажды уже привлекали по "пьяной" статье, категорически отказался, но по Уголовному кодексу, от ответственности это не освобождает - дело все-таки возбудили. И лишь потому, что никто не пострадал, суд не стал назначать реальный срок (хотя максимальное наказание за вождение "под мухой" - до двух лет за решеткой). Нарушитель отделался штрафом в 150 тысяч рублей. Но и его приставы ждут уже три года...

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Можно списать хоть миллион, хоть миллиард

- Если должник не может расплатиться, у него есть право и даже обязанность признать себя банкротом в Арбитражном суде по месту прописки, - объясняет Денис Сизов, руководитель банкротной практики адвокатской конторы "Жорин и партнеры". - В таком случае суд либо утвердит план реструктуризации долгов гражданина, то есть график погашения задолженности, либо начнет реализацию его имущества. Первый вариант - не самый распространенный, так как для реструктуризации у должника должен быть достаточный доход, позволяющий ему расплатиться. А вот реализация имущества более, чем реальна. В таком случае все активы - недвижимость, автомобили, катера и т.д., будут проданы на публичных торгах в форме аукциона. Но при этом у должника не могут забрать единственное жилье, какого бы размера оно ни было: хоть скромная хрущевка, хоть роскошные апартаменты на 400-500 "квадратов".

По словам юриста, если после реализации имущества весь долг не будет погашен, оставшуюся часть просто спишут, то есть простят.

- Однако, это возможно только при условии, если он в момент процедуры банкротства будет вести себя добросовестно и открыто - не скрывать имущество, не пытаться его переписать на кого-то и так далее, - отмечает Денис Сизов. - Но в целом могу сказать, что сложность списания долгов не зависит от суммы - будь то миллион или миллиард, на это влияют иные обстоятельства. Конечно, для банкротов есть ограничения. В течение нескольких лет они не могут быть индивидуальными предпринимателями, возглавлять организации, то есть быть генеральным директором или входить в совет директоров. Но при этом никто не запрещает им становиться учредителями. Также нет запретов и на получение новых кредитов, надо лишь уведомить банк, что ранее ты был признан банкротом. Хотя на деле, конечно, банки вряд ли когда-то дадут крупный займ человеку с такой историей.

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