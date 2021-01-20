Отец ждал 18-летия своей дочери, чтобы ее изнасиловать

Девушка рассказала, что подверглась изнасилованию со стороны родителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно в полицию подмосковного Одинцова пришла хрупкая, миниатюрная девушка, она была напугана и стыдливо опускала глаза. Полицейские стали расспрашивать её о том, что с ней произошло. 18-летняя Юля (имя изменено) объяснила, что хочет написать заявление на собственного отца.

Девушка рассказала, что подверглась изнасилованию со стороны родителя. Совсем недавно Юля достигла совершеннолетия, но уже давно замечала в поведении отца неоднозначные знаки внимания. Всё это время девушка убеждала себя, что ей только кажется.

Но 24 декабря, за неделю до Нового года, Юля осталась дома одна, родители задерживались на работе. Первым домой вернулся отец. Мужчина решил воспользоваться удобным случаем, когда в квартире больше никого не было. 40-летний Михаил (имя изменено) стал приставать к дочери, девушка испугалась и противилась прикосновениям отца. Но мужчина был сильнее, справиться с ним она не могла. В шоке от произошедшего, девушка поначалу не могла даже говорить и не выходила из своей комнаты. Утром она собралась с силами и отправилась в полицию.

— 18-летняя заявительница сообщила, что её 40-летний отец совершил в отношении неё действия сексуального характера, — сообщил источник kp.ru.

В данный момент по заявлению девушки полиция проводит проверку, она находится на контроле у начальства УМВД по Одинцовскому городскому округу, так же к делу подключился Следственный Комитет.