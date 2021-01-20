Врач-кардиолог рассказала, как пережить резкую смену погоды

В Москву идет оттепель Фото: Shutterstock

В Москве произошла экстремальная смена погоды. Метеорологи прогнозируют, что за несколько дней потеплеет сразу на 10 – 15 градусов. Как смягчить для организма такой скачок атмосферного давления, kp.ru рассказала врач-кардиолог Ольга Молчанова, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины», эксперт «Лиги здоровья нации». Напоминаем, что особенно внимательными к себе следует быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тем, кто пережил инсульты или инфаркты, людям старшего возраста и т.д.

1. Домашний режим

Тем, кто не так давно перенес инфаркт или инсульт ближайшие два дня лучше оставаться дома. Для пополнения запасов еды и медикаментов можно воспользоваться доставкой.

2. Отдых с приподнятыми ногами

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилым людям, тем, кто перенес инсульт или инфаркт в течение ближайшего дня стоит давать себе разгрузку и отдых, если есть возможность, то лучше прилечь на 5 – 10 минут. При этом поза должна быть такой, чтобы ноги находились чуть выше положения тела, были приподняты. Можно под ноги подложить подушку. Такая поза расслабляет и успокаивает.

- Любое, даже небольшое беспокойство у метеочувствительных людей может вызвать панику и страх, а это приводит к выбросу адреналина, сужению сосудов, и, как следствие, к повышению артериального давления, учащению пульса, - все это негативно влияет на сердечно-сосудистою систему, - говорит Ольга Молчанова. – Чтобы этого избежать, стоит провести пару дней, пока погода будет меняться, в более расслабленном режиме, практикуя отдых в таких расслабляющих позах.

3. Чай с мятой или мелиссой

На пару дней желательно исключить из напитков кофе, лучше пить воду и заваривать себе горячий чай, зеленый или черный по вкусу, добавляя к заварке листья мяты и мелиссы. Эти растения обладают легким успокаивающим действием.

4. Время без криминала

В течение дня постараться не смотреть криминальные новости и не переживать из-за мировых проблем.

5. Предписанные врачом медикаменты нужно принимать по обычному плану лечения

- Дополнительные таблетки «от давления» старайтесь в это время не пить, что-то добавить к плану лечения можно только после консультации с врачом, поскольку в беспокойстве может показаться, что давление высокое, но оно повысилось ситуационно и следует просто применить успокаивающие процедуры, - рекомендует Ольга Молчанова. – Эмоции пройдут и давление придет в норму без таблеток.

КОМПЕТЕНТНО

- В эти дни вместо просмотра новостей лучше поговорить с друзьями и родными, провести время в максимально спокойном состоянии, - говорит врач Ольга Молчанова. – Если у эмоциональных людей на фоне смены погоды давление повысится до 160-ти, то следует вызвать врача. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вообще – эмоциональным людям, я рекомендую в эти пару дней побыть дома, потому что на фоне перепадов атмосферного давления у них могут быть головокружения. Если есть возможность, то лучше отпроситься с работы на один день. Если же все-таки пришли на работу и там почувствовали головокружение и слабость, то лучше пораньше уйти домой и прилечь с приподнятыми ногами для расслабления сосудов, заварить свежего чая с мятой или мелиссой.