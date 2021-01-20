В Москве построят 30 новых поликлиник

За последние десять лет в Москве открылись 45 новых медицинских учреждений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Комфортные кабинеты врачей и зоны ожидания для пациентов, оснащённые самой современной техникой лаборатории, диагностические отделения и дневной стационар, уютные кафе, парковки. Такими теперь становятся столичные районные поликлиники. За последние десять лет по всему городу открылись 45 новых медицинских зданий.

"В Москве продолжается масштабное строительство учреждений здравоохранения, - сказал сегодня, 20 января, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся детско-взрослой поликлиники в Солнцево. - В ближайшие годы появится порядка 60 новых объектов общей площадью порядка 1 миллион квадратных метров. Среди них – 30 поликлиник в районах новостроек и сложившихся жилых кварталах, где они наиболее востребованы. Одна из них - в Солнцево. Это большая детско-взрослая поликлиника, которая будет оснащена самым современным оборудованием. Готовность достаточно большая по объемам выполненных работ. По плану завершение в первом квартале 2022 года, но я думаю, что закончим раньше".

ЧТО СТРОЯТ

Новая детско-взрослая поликлиника на улице Авиаторов в Солнцево выглядит так:

- общая площадь 10,6 тысяч квадратных метров;

- пятиэтажное здание с цокольным этажом, из двух блоков, соединенных общей трехэтажной зоной;

- взрослый и детский блоки максимально изолированы друг от друга. В каждом - отдельные входы и выходы, лестницы и лифты для разделения потоков пациентов;

- отделение диагностики на 794 единицы современного "тяжелого" медоборудования, включая рентген, флюорограф, маммограф, УЗИ экспертного класса, видеоэндоскопическую стойку для цистоскопии и др. Пациенты смогут проходить важные обследования максимально близко к дому;

- самые посещаемые кабинеты врачей - на нижних этажах, например, кабинеты забора крови, сдачи анализов и дежурных врачей. Затем – кабинеты врачей общей практики, педиатрические и другие отделения. Менее посещаемые кабинеты - на верхних этажах. Например, отделения функциональной диагностики, дневной стационар, хирургический блок;

- по всему зданию - много открытых пространств с диванами и другой удобной мебелью;

- стойка информации по типу "рецепшн" - никаких администраторов за дверями и маленьких неудобных окон.

Во дворе - асфальтовые дорожки, лавочки, урны, 33 кустарника, велопарковка и автостоянка на 21 машиноместо.

КОГДА ОТКРОЮТ

Первых пациентов врачи начнут принимать в 2022 году.

В новом здании планируют разместить филиал № 6 городской поликлиники № 212 с взрослым отделением на 500 посещений и детским отделением на 250 посещений в смену.

Медицинскую помощь здесь смогут получить 50 тысяч жителей Солнцева и соседних районов Новой Москвы – 40 тысяч взрослых и 10 тысяч детей.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построено порядка 100 городских, федеральных и частных медицинских учреждений.

Среди них – 45 поликлиник, из которых 18 возвели за счет Адресной инвестиционной программы Москвы. Ещё 27 поликлиник - за счет федеральных и частных вложений.

С 2021 по 2023 годы планируется строительство 65 объектов здравоохранения, включая 31 поликлинику, 21 больничный корпус, 4 подстанции скорой медицинской помощи.