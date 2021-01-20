Он содрал с меня 17 000 рублей: таксист подвез женщину от одного к другому терминалу в «Шереметьево»

Москва. Таксист у входа в аэропорт Шереметьево. Фото: Павел КЛОКОВ

В столичном аэропорту «Шереметьево» поймали еще одного нечестного таксиста. Частник встретил женщину с чемоданом возле терминала D, по разговору понял, что в Москве она первый раз.

- Мне, оказывается, в другой терминал. Нужно быстро туда добраться, поможете? – спросила Елена и закрыла дверь, в надежде быстро добраться и не опоздать на самолет.

Таксист включил счетчик и повез женщину к терминалу B. По приезду выставил счет на сумму более 17 тысяч рублей. Пассажирка заплатила, улетела. А потом, пообщавшись с коллегами и друзьями, поняла, что ее обманули. Вернувшись в Москву, женщина обратилась в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту «Шереметьево» со словами: «Он содрал с меня 17 000 рублей».

- Обратилась гражданка с заявлением о принятии мер к водителю такси, который за поездку из терминала D в терминал B потребовал с нее более 17 000 рублей, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Водителя нашли. Ему 38 лет, таксистом работает несколько лет. За это время научился вычислять граждан, которые не были в Москве и не знают реальных цен. Сотрудникам полиции он пояснил, что данная сумма складывается из официального тарифа, о чем он якобы сообщил сразу по прибытии в терминал B.

- Женщина от оплаты не отказывалась, в машине я ее не удерживал, - сказал таксист.

Свою вину таксист не признал, но почему-то решил вернуть пассажирке часть денежных средств.

- Теперь претензий к водителю такси гражданка не имеет. По данному факту сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево проводится проверка, - добавили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Такую схему обмана пассажиров таксисты придумали в «Шереметьево» еще год назад, а все потому, что аэропорт расширился - появились терминалы B и C. И получается, что кто-то прилетает в терминал D (международные рейсы) и делает пересадку, вылетая из терминала B (внутренние рейсы). Те, кто аэропорт не знают, пытаются быстро найти свой терминал. Таксисты говорят: «Пешком туда не дойти». И это правда. И предлагают быстро отвезти из одного терминала в другой.

Но доехать из одного терминала в другой можно бесплатно - для быстрого перемещения между терминалами B, C и D, E, F в аэропорту построили подземный межтерминальный переход. Сотрудники аэропорта подскажут, как к нему пройти. Переход построили прямо под летным полем. Фактически это небольшое метро – по железнодорожным путям движется поезд. Время в пути составит 4 минуты и 0 рублей.