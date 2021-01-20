Бывший помощник Алексея Баталова: «Гитану Аркадьевну окружают несколько кланов, которые борются за ее имущество»

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко во время гражданской панихиды в Доме кино, июнь 2017 года. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

Не так давно бывший помощник Баталова - он готовил к публикации его книжку, организовывал творческие встречи и интервью, следил за дачей - рассказал в телешоу, что вдову Алексея Владимировича Гитану Аркадьевну Леонтенко давно окружают разные кланы, которые борются не за сохранение памяти или наследия народного артиста, а за имущество, оставшееся после него. Что за группировки?

По словам Зураба, по крайней мере их три. У всех разная тактика, но цель одна – получить имущество народного артиста. «Все хотят получить наследство, все сидят и ждут. Так было годами», - сказал Джапаридзе. Эти люди ему хорошо известны. Но имена не называет. Почему? Возможно, боится.

Одна группа – это старые друзья Баталовых. Как мы поняли, та же Татьяна Воронова, которая сейчас рядом с Гитаной Аркадьевной, поддерживает ее в конфликте с Цивиными.

Алексей Владимирович всегда интересовался автомобилями (первую машину ему помогла купить Анна Ахматова). Любил разбирать их на детали, потом собирать заново. На почве этого хобби у него нашлись друзья по интересам. Речь идет как раз об этих друзьях. Другая группа - это Цивин и Дрожжина, которых сейчас обвиняют в мошенничестве с имуществом Баталовых. Третью группировку Зураб называть отказался.

Джапаридзе был рядом с Алексеем Владимировичем почти полтора десятка лет. Семь лет жил на его даче еще до конфликта с соседом Баталова.

- Мы познакомились в 2003 на фестивале «Московская премьера». Баталов был президентом, а я – исполнительным продюсером фестиваля, - рассказал нам Джапаридзе. – Подружились, Алексей Владимирович познакомил меня со своей семьей. У меня как раз родился ребенок. Гитана Аркадьевна любезно предложила пожить у них на даче в Переделкино. Много лет там никто не бывал. Чтобы дача окончательно не пришла в запустение, меня туда и направили. «Тем более у вас маленький ребенок, поживите на свежем воздухе», - предложила Гитана Аркадьевна. Мне эта идея понравилась. Мы с женой тогда взяли ипотеку. Чтобы быстрее выплатить кредит, свою квартиру сдавали. А сами переехали на дачу Баталовых.

Как раз в это время, на чердак загородного дома Баталовы вывезли тот самый знаменитый семейный архив, о котором слагается сегодня немало легенд. Архив находился на даче, когда там жил Джапаридзе. Правда Зураб говорит, что в архиве не было ничего ценного и интересного, но не факт…

По его словам, он долго не понимал, почему Баталовы так приблизили его к себе. Потом прозрел: Алексей Владимирович, как считает Зураб, видел в нем человека, который останется с Машей Баталовой, инвалидом детства, когда ее родителей не станет. Даже несмотря на то, что Зураб был женат и у него был маленький ребенок.

- Баталовы часто обсуждали тему, кто станет тем человеком, который будет ухаживать за больной дочерью, - говорит Зураб. По одной из версий, Гитана Аркадьевна именно в нем видела Машиного жениха.

Как мы поняли, Зураб Джапаридзе – носитель многих семейных тайн Баталовых. Но он до сих пор почему-то молчит. Возможно, чего-то опасается… Во всяком случае, он готов выйти на прямой разговор с Михаилом Цивиным и публично рассказать, какая именно тайна объединяет Гитану Аркадьевну и Михаила Семеновича. «Неспроста после появления Цивина Гитана Аркадьевна отстранила меня. Она как будто в один день забыла всех старых друзей...»