Джо Байден во время своей речи на церемонии инаугурации президента США. Фото: REUTERS

Это стало некоторым нарушением традиций и даже закона, согласно которому новоизбранный глава государства вступает в должность ровно в полдень. Хотя собственно присяга не является обязательным элементом прихода к власти.

Сразу после инаугурации Джо Байден выступил с речью, первой в качестве президента страны.

Он сказал:

- Это день Америки, демократии, истории и надежды… Америка приняла вызов, и мы чествуем триумф не конкретного кандидата, а демократии. Воля людей была услышана, и она была исполнена. Мы поняли, что демократия хрупка. Но она победила.

Байден поблагодарил своих предшественников-президентов и поблагодарил их за присутствие. На инаугурацию 46-го президента прибыли Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон. Джимми Картер не смог присутствовать из-за болезни. А Дональд Трамп решил торжество проигнорировать.

Экс-президент США Барак Обама с женой Мишель. Фото: REUTERS

В своей речи Байден сделал акценты на расовую справедливость, защиту экологии, политический экстремизм и внутренний терроризм.

- Мы должны победить их. – сказал Байден, добавив, что для этого потребуются не только слова, а единство нации.

- Я здесь с тем, чтобы объединить страну. Призываю каждого американца ко мне присоединиться, дабы бороться с нашими врагами – экстремизмом, ненавистью, беззаконием, болезнями, безработицей. – провозгласил новый президент США.

Гостей церемонии рассадили, стараясь соблюдать меры дистанцирования из-за пандемии. Фото: REUTERS

Он пообещал восстановить средний класс, дабы «стать ведущей силой добра в мире».

Байден потребовал, чтобы в обществе стали относиться друг к другу с уважением и понизить градус ненависти.

- Без единства нет мира, нет прогресса, есть горечь и гнев, нет страны, есть хаос. Давайте все вместе снова слышать и слушать, видеть и уважать друг друга. Политика не должна быть дракой, а каждое несогласие не должно приводить к войне. Сегодня – исторический момент для нас – через единство найти путь вперед.

Байден пообещал, что будет президентом всех американцев и бороться за всех тех, кто его не поддерживал, точно также как и за своих сторонников.

Не обошлось и без патетики: «Ночь продолжается долго, но наступает утро», - воскликнул Байден, не рассказав, что, по его планам, должно таким утром наступить. Также он попросил почтить минутой молчания и короткой молитвой жертв пандемии коронавируса.

В Вашингтоне прошла церемония инаугурации избранного президента США. Фото: REUTERS

Внешнеполитическая повестка ограничилась коротким планом со скрытой угрозой: «Америку испытывали не раз, но мы становились сильнее. Так что мы будем восстанавливать альянсы, отчего мир будет сильнее».

Свою речь он завершил словами: «Буду перед богом и вами честен». Они были произнесены уже после полудня среды, 20 января, что уже формально не нарушало закон.

78-летний Джо Байден – старейший человек, избранный на пост президента США. Он стал 46-м на этом посту.

Байден принес присягу, положив руку на библию. Фото: REUTERS

На президентских выборах 2020 года демократ Байден обошел представителя республиканцев Дональда Трампа, 4 года руководившего страной. Трамп так и не признал поражение, поэтому не стал участвовать в церемонии инаугурации. Так что уходящую администрацию представлял вице-президент Трампа Майк Пенс.

6 января сторонники Трампа, уверенные в несправедливости президентских выборов, взяли штурмом Капитолий, пытаясь заставить конгрессменов отменить результаты голосования. В Америке это восприняли как удар по демократии. Многие уверены, что виноват в случившемся Трамп, подстрекавший толпу.

В ходе церемонии инаугурации Байдена много раз упоминалось это происшествие. Он сам подчеркнул, что его главная задача – объединить страну.

Опыта в политике и руководстве государством Байдену не занимать. 8 лет он был вторым лицом страны, служа вице-президентом 2 президентских срока Барака Обамы.