Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

"Это день Америки и демократии": Джо Байден произнес свою первую речь в качестве 46-го президента США

Речь Джо Байдена на инаугурации президента США началась раньше положенного времени
Авторы (2):
Дмитрий КОЗУРОВДмитрий КОЗУРОВ
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
Комментарии (10)Комментарии (10)
Джо Байден во время своей речи на церемонии инаугурации президента США.

Джо Байден во время своей речи на церемонии инаугурации президента США.

Фото: REUTERS

Это стало некоторым нарушением традиций и даже закона, согласно которому новоизбранный глава государства вступает в должность ровно в полдень. Хотя собственно присяга не является обязательным элементом прихода к власти.

Сразу после инаугурации Джо Байден выступил с речью, первой в качестве президента страны.

Он сказал:

- Это день Америки, демократии, истории и надежды… Америка приняла вызов, и мы чествуем триумф не конкретного кандидата, а демократии. Воля людей была услышана, и она была исполнена. Мы поняли, что демократия хрупка. Но она победила.

Байден поблагодарил своих предшественников-президентов и поблагодарил их за присутствие. На инаугурацию 46-го президента прибыли Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон. Джимми Картер не смог присутствовать из-за болезни. А Дональд Трамп решил торжество проигнорировать.

Экс-президент США Барак Обама с женой Мишель.

Экс-президент США Барак Обама с женой Мишель.

Фото: REUTERS

В своей речи Байден сделал акценты на расовую справедливость, защиту экологии, политический экстремизм и внутренний терроризм.

- Мы должны победить их. – сказал Байден, добавив, что для этого потребуются не только слова, а единство нации.

- Я здесь с тем, чтобы объединить страну. Призываю каждого американца ко мне присоединиться, дабы бороться с нашими врагами – экстремизмом, ненавистью, беззаконием, болезнями, безработицей. – провозгласил новый президент США.

Гостей церемонии рассадили, стараясь соблюдать меры дистанцирования из-за пандемии.

Гостей церемонии рассадили, стараясь соблюдать меры дистанцирования из-за пандемии.

Фото: REUTERS

Он пообещал восстановить средний класс, дабы «стать ведущей силой добра в мире».

Байден потребовал, чтобы в обществе стали относиться друг к другу с уважением и понизить градус ненависти.

- Без единства нет мира, нет прогресса, есть горечь и гнев, нет страны, есть хаос. Давайте все вместе снова слышать и слушать, видеть и уважать друг друга. Политика не должна быть дракой, а каждое несогласие не должно приводить к войне. Сегодня – исторический момент для нас – через единство найти путь вперед.

Байден пообещал, что будет президентом всех американцев и бороться за всех тех, кто его не поддерживал, точно также как и за своих сторонников.

Не обошлось и без патетики: «Ночь продолжается долго, но наступает утро», - воскликнул Байден, не рассказав, что, по его планам, должно таким утром наступить. Также он попросил почтить минутой молчания и короткой молитвой жертв пандемии коронавируса.

В Вашингтоне прошла церемония инаугурации избранного президента США.

В Вашингтоне прошла церемония инаугурации избранного президента США.

Фото: REUTERS

Внешнеполитическая повестка ограничилась коротким планом со скрытой угрозой: «Америку испытывали не раз, но мы становились сильнее. Так что мы будем восстанавливать альянсы, отчего мир будет сильнее».

Свою речь он завершил словами: «Буду перед богом и вами честен». Они были произнесены уже после полудня среды, 20 января, что уже формально не нарушало закон.

78-летний Джо Байден – старейший человек, избранный на пост президента США. Он стал 46-м на этом посту.

Байден принес присягу, положив руку на библию.

Байден принес присягу, положив руку на библию.

Фото: REUTERS

На президентских выборах 2020 года демократ Байден обошел представителя республиканцев Дональда Трампа, 4 года руководившего страной. Трамп так и не признал поражение, поэтому не стал участвовать в церемонии инаугурации. Так что уходящую администрацию представлял вице-президент Трампа Майк Пенс.

6 января сторонники Трампа, уверенные в несправедливости президентских выборов, взяли штурмом Капитолий, пытаясь заставить конгрессменов отменить результаты голосования. В Америке это восприняли как удар по демократии. Многие уверены, что виноват в случившемся Трамп, подстрекавший толпу.

В ходе церемонии инаугурации Байдена много раз упоминалось это происшествие. Он сам подчеркнул, что его главная задача – объединить страну.

Опыта в политике и руководстве государством Байдену не занимать. 8 лет он был вторым лицом страны, служа вице-президентом 2 президентских срока Барака Обамы.

Выборы президента США в 2020 году

Рекомендуемые