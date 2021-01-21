Как выглядит двухэтажная квартира Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в Юрмале

Композитор всегда мечтал жить у моря Фото: СОЦСЕТИ

Игорь Николаев и его молодая жена Юлия Проскурякова несколько лет назад по примеру многих российских звезд купили дом в Юрмале. Певец объяснял это тем, что всегда мечтал жить у моря. Двухэтажные апартаменты в Латвии с большой террасой обустроены по последнему слову техники и поражают роскошью.

Игорь Николаев обосновался в Юрмале, когда здесь уже жили Валерий Сюткин, Владимир Винокур и Геннадий Хазанов. Сначала композитор купил квартиру на улице Мадонас, в доме, где его соседями оказались Лариса Долина и Олег Газманов.

Затем появились двухуровневые апартаменты на проспекте Дзинтари в 50 метрах от моря. "Старую" квартиру, которая расположена в соседнем доме, музыкант оставил для гостей.

Двухэтажная квартира Николаева и Юли Проскуряковой выполнена в скандинавском стиле. В интерьере преобладают белые и бежевые тона.

На первом этаже расположена просторная гостиная, где установлен белоснежный камин и белый японский рояль. По словам певца, качество этого инструмента абсолютно эксклюзивное: "Единственный в Европе, я балдею от его фантастического звучания!".

На верхнем этаже - спальни, библиотека и детская. Там же и огромная терраса.

Вместо массивной винтовой лестницы, которая располагалась в центре столовой, было принято решение оборудовать прозрачный лифт. Кстати, если он сломается, сразу за входной дверью есть обычная лестница.

"У стены установили небольшой пневматический лифт, которому не нужна шахта. А возникшую дырку в потолке закрыл стеклом. Так на нижнем этаже, в столовой, получился прозрачный потолок, а на верхнем - прозрачный пол. А в крыше у нас стеклянный купол - пирамида. Благодаря этому днем солнечный свет проникает не только на верхний этаж, но и падает вниз, в столовую, причем попадает прямо в центр большого обеденного стола. Это выглядит фантастически красиво", - делился артист.