Налоговая заблокировала счет: что нужно делать

Налоговая, как правило, блокирует счета у тех, кто либо не заплатил налоги и страховые взносы, либо вовремя не подал декларацию или справку. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прошлый год для бизнеса оказался непростым. У многих сократилась прибыль, кто-то сработал в ноль, а кто-то терпел убытки или вовсе закрыл свое дело. Те, кто остался на плаву, ждали налоговой амнистии, но ее не случилось. Уплату налогов хоть и отложили на полгода, а потом еще на три месяца, но их все равно пришлось заплатить государству. Но некоторые не успели или не смогли. Тех, кто просрочил выплаты, в январе стали принуждать отдать деньги в казну.

- У нас заблокировали счет в банке еще 9 января, хотя был праздничный день, - рассказал «КП» один из столичных предпринимателей. - Всю задолженность мы погасили 13 января. Но прошла уже неделя, а счет до сих пор не разблокирован. В налоговой сначала отвечали, что до них еще не дошли деньги. А потом стали говорить, что у них произошел сбой во внутренней системе и внести данные о том, что долг погашен, они временно не могут.

Как выяснилось, ситуация довольно типичная. Налоговая, как правило, блокирует счета у тех, кто либо не заплатил налоги и страховые взносы, либо вовремя не подал декларацию или справку.

- Арест счета бывает двух видов: частичный или полный. Первый случай более распространенный. Происходит так. Если вы должны государству 10 тысяч рублей, то налоговая снимает с вашего счета 10 тысяч рублей, а еще 10 тысяч рублей замораживает, пока первая сумма не дойдет до казны. Других ограничений нет, счетом можно пользоваться, - объясняет персональный бухгалтер Виктория Дмитриева.

Полный арест счета происходит реже. Это крайняя мера. Но ей все равно периодически пользуются.

- Блокировка счета - это, в первую очередь, мера, которая направлена на обеспечение исполнения решения налоговой о взыскании налога. Блокировка означает прекращение банком всех расходных операций, за исключением некоторых, - объясняет Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».

На практике это означает, что предприниматель в это время не может снимать деньги со счета и платить контрагентам. Но при этом он может принимать платежи от клиентов. То есть может продолжать свою деятельность и получать доход, а вот платить по кредиту или покупать расходные материалы (если за них просят предоплату) - нет.

- В соответствии со ст. 76 Налогового кодекса РФ, если налогоплательщик устранит основания, из за которых заблокировали счет, налоговая уже на следующий день обязана срочно этот счет разблокировать, - поясняет Аркадий Брызгалин.

Но это лишь в теории. На практике происходит немного по-другому.

- По опыту моих клиентов на разблокировку уходит в среднем 5 - 7 рабочих дней. Налоговая обычно отвечает, что они еще не видят деньги на своих счетах, поэтому и не могут разблокировать счет. Даже если предприниматель приносит платежки с печатями из банка. Но это все равно лучше делать, потому что зачастую ускоряет процесс разблокировки, - объясняет Виктория Дмитриева.

По ее словам, даже когда налоговая снимает арест со счета, еще один рабочий день уходит на внутренние банковские процедуры. Документ из налоговой обрабатывают в бэк-офисах банков и только после этого расчетный счет предпринимателя разблокируют. Эксперты считают, что неторопливость налоговых органов сложно объяснить. Деньги в банковской сфере сейчас перемещаются быстро - как правило, в течение нескольких часов. А те самые три-пять рабочих дней, которые обычно заложены на денежный перевод, давно остались в прошлом.

- Если налоговый орган волокитит разблокировку, то налогоплательщик вправе обжаловать бездействие налогового органа и взыскать возникшие убытки, - поясняет Аркадий Брызгалин и говорит, что на его памяти были успешные прецеденты, когда предприниматели возвращали таким образом понесенные потери.

Тем не менее, по словам экспертов, подобных случаев стоило бы избегать вовсе. А для этого налоговая могла бы сделать одну простую вещь. Не блокировать счета неожиданно и без предупреждения, а предварительно (через банк, например) уведомлять клиента об угрозе блокировки, если он не погасит долги.

- Такое уже практикуется. Но почему-то не со всеми. Например, некоторым моим клиентам приходили уведомления, что нужно оплатить долг в течение трех рабочих дней. А некоторым блокировали без какого-либо предупреждения, - говорит Виктория Дмитриева.

С середины этого года такая практика предварительного уведомления может стать повсеместной. Норму прописали в Налоговом кодексе.

- С 1 июля 2021 налоговый орган вправе уведомить налогоплательщика о предстоящей блокировке банковского счета в случае непредставления декларации за 14 дней. А срок просрочки предоставления отчетности будет увеличен с 10 до 20 дней, - поясняет Аркадий Брызгалин. - Это как раз сделано для того, чтобы максимально сократить случаи необоснованного ареста.