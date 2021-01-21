«Я просто устала от этой старухи»: Сиделка из Узбекистана призналась в убийстве пенсионерки

На территории России Гульчехра находилась нелегально Фото: ВКонтакте

Поздно вечером в среду, 20 января, жители многоэтажки в Угловом переулке, что недалеко от Савеловского вокзала Москвы, нашли тело 82-летней соседки. Дверь в квартиру женщины была открыта, что и вызвало подозрение.

Вызвали скорую, но врачи лишь зафиксировали смерть. Позже криминалисты установили причину – ножевое ранение в шею. Спустя несколько часов по подозрению в убийстве была задержана сиделка, 31-летняя Гульчехра Айдарова. В тот же день женщина признала вину.

- Я просто устала от этой старухи. Все произошло спонтанно, сама не понимаю, как в моей руке оказался нож, - дала показания подозреваемая.

В ближайшее время приезжей из Узбекистана предъявят обвинение. Как стало известно kp.ru, сиделкой женщина проработала около полугода. Все это время она жила в квартире одинокой пенсионерки. При этом на территории России Гульчехра находилась нелегально.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время будет избрана мера пресечения, - сообщила kp.ru Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Следователи настаивают на аресте. Кроме того, Гульчехре предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. По данным следствия, на родине она стола на учете в психиатрическом диспансере.