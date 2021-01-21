ФСБ задержала подростков, которые готовили вооруженное нападение на подмосковную школу

У школьников изъяли самодельное оружие и петарды, начиненные пулями Фото: Олег ЗОЛОТО

Просмотр роликов на YouTube сподвиг двух школьников Люберецкого района Подмосковья к подготовке теракта. К счастью, их нездоровую заинтересованность в сети вовремя заметили сотрудники ФСБ России.

- Задержаны двое 16-летних юношей, которые собирались устроить теракт в 56-ой школе поселка Красково, - заявили "КП" в правоохранительных органах.

По предварительным данным, у одного из подростков около года назад случился конфликт в школе. После этого он увлекся просмотром экстремистских роликов на канале YouTube, после чего сам стал готовить теракт. В сети школьник вел активную переписку, в которой заявлял, что "будет убивать учителей и учащихся".

После задержания подозреваемых сотрудники ФСБ обнаружили у школьников два самодельных пистолета, десять петард, которые юноши снарядили пистолетными пулями, а еще тактические перчатки, балаклавы и черные плащи. Экстремисты заказали себе футболки с надписью Natural selection ("Естественный отбор"). Очевидно, для того чтобы выглядеть в них эффектно после того, как спецслужбы ликвидируют их на месте теракта.

Юношей ждет суд и несколько лет в колонии. Им грозит приговор по статьям "покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом" и "незаконный оборот и изготовление оружия".

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