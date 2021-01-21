Владимир Путин: Глубина экономического спада в России в 2020 году меньше, чем во многих развитых странах

Первое в наступившем году совещание по по экономическим вопросам Владимир Путин посвятил подведению итогов 2020 года и корректировке планов. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Первое в наступившем году совещание по по экономическим вопросам Владимир Путин посвятил подведению итогов 2020 года и корректировке планов.

- Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития, - охарактеризовал ситуацию президент. - Это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей. В этих условиях важно максимально оперативно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами.

В целом итоги прошлого года, который казался многим катастрофическим, оказались совсем не такими печальными, как можно было предполагать.

- Глубина экономического спада в России в 2020 году оказалась, слава богу, меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках, - заявил Путин. - В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии. В частности, имею в виду объём грузов на железной дороге, потребление электроэнергии.

Одним из показателей, которые не удалось удержать, стала инфляция, которая превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9 процента.

- При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно – на 6,7 процента, - напомнил Путин о своем поручении сдерживать цены на жизненно важные группы товаров. - Мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- В России наметилась тенденция на снижение безработицы, в ноябре она была 6,1 %.

- Задача остается прежней - не вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития.

- Это касается и социальной сферы, и демографии, и экологии и других направлений.

- В некоторых регионах из-за введения льготной ипотеки растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир.