"Мое тело - рабочий инструмент": Ольга Дибцева рассказала об откровенных сценах, съемках без блата и слезах из-за развода

В комедии "День города" Ольга Дибцева сыграла главную роль, которую считает своим личным вкладом в развитие феминизма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К нам едет президент: на больших экранах страны стартует комедия "День города" о жизни забытого богом поселка, через который должен промчаться президентский кортеж. Создатели обещают, что будет смешно, ведь о визите главы государства власти узнают в последний момент, когда народ вовсю отмечает городской праздник... Удастся ли всех и вся отрезвить, отмыть и срочно залатать перед лицом президента, зритель узнает уже сегодня: фильм появился в кинотеатрах 21 января.

Алла Михеева на светской премьере комедии "День города". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне премьеры в столичном киноцентре "Октябрь" состоялся светский показ, где картину представили исполнители главных ролей: Катерина Шпица, Павел Ворожцов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Александр Ильин, Алла Михеева и Ольга Дибцева, запомнившаяся зрителю по прошлогоднему кинохиту "Холоп", сериалам "Золотое кольцо", "Последний министр" и многим другим.

Светская премьера комедии в киноцентре "Октябрь". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, почему "День города" стал ее личным вкладом в феминизм, как пробиться в кино без денег и связей, а также съемках в откровенных сценах Дибцева рассказала в интервью kp.ru.

"Да что она может, эта телка с большой грудью?"

- Ольга, поздравляем с премьерой! Этот проект долго ждал своего звездного часа...

- О, да. Эта лента прошла очень длинный путь до сегодняшней премьеры. Но то, что это случилось, - чудо. Это доказывает нам всем, что двери в кино открыты для молодых авторов, студентов. Многим ведь до сих пор кажется, что все решают связи – мол, они там друзья Бондарчука, поэтому и снимают фильмы. Нет! Пожалуйста, вот вам кейс: мы были студентами режиссерского факультета Московской школы кино, где я училась у Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского. Сами придумали эту историю и на свои деньги сняли короткометражку. А потом наш фильм так понравился продюсерам, что из него захотели создать уже полный метр. Мы долго искали авторов, режиссера, дописывали сценарий, докручивали - столько труда вложили. И вот наконец "День города" на больших экранах без всякого блата. Таланты всегда пробьются!

Ольга Дибцева - не только актриса, но и режиссер, и сценарист. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы играете секретаршу мэра с четвертым размером груди, которую никто не воспринимает всерьез. Это вам близко?

- Да, это роль писалась специально под меня. Моя героиня разруливает всякие сложные вопросы, которые ее начальник не в силах решить в силу своей горячности или несовременности. А умница-красавица секретарша тихо все делает, не мешая ему думать, что это его заслуга. Это разрушает стереотип о том, что умная женщина не может быть красивой и ухоженной, я даже считаю ее своим личным вкладом в феминизм. У меня в жизни много было таких моментов. Например, когда я поступила учиться на режиссера, многие однокурсники думали: «Ой, какая-то телка с большой грудью, накрашенная, в шубе… Да что она там снимет!». Потому что есть стереотип: режиссер – это суровый мужик в шапке, который за собой уж точно не следит.

Съемочная группа комедии "День города". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Говорят, когда снимают комедию, на площадке, наоборот, не до шуток. Было ли место курьезам? Знаю, что в одном из предыдущих проектов, например, вы случайно сломали нос Сергею Бурунову…

- Да, было дело, хотя он не любит вспоминать этот случай. Действительно, съемки «Дня города» были очень сложными и совсем несмешными: у нас было мало дней, артисты были заняты плюс карантинные ограничения – все это, конечно, работало против нас. Были и ссоры, и недопонимание. Но получилось в итоге все хорошо.

- А вы капризная актриса? Из-за чего можете поругаться на съемочной площадке?

- Я не капризная, но в хорошем смысле требовательная. Не могу молчать, когда кто-то выпивает или халтурит, пока остальные выкладываются по полной. Из-за того, что я сама режиссер, мне тяжело это выносить. Есть профессиональная хватка, хочется все держать в зоне внимания, все контролировать. Стараюсь без фанатизма, конечно. Я понимаю свое место: если я актриса, на чужую территорию не лезу. Но к партнерам могу предъявить определенные требования – быть внимательнее, не сидеть в телефоне, когда мы репетируем сцену.

"Небритые подмышки и лишний вес - не про меня"

- Красивых женщин-режиссеров, как вы заметили, не слишком-то серьезно воспринимают. Коллеги не подкалывают: "Ну куда ты лезешь, девочка, здесь мужская территория"?

- Сейчас уже нет, а вот раньше было тяжело. Ты должна постоянно доказывать, что ты имеешь право чем-то серьезным заниматься, а не просто быть девочкой-девочкой. Хотя в кинематографе масса талантливых женщин-режиссеров, которые получают премии не только за рубежом, но и в России. Не стоит думать, что они снимают какое-то специфичное кино, интересное только женщинам. Слава богу, сейчас мир меняется, и я поддерживаю феминистические взгляды. Без радикализма, конечно.

Ольга Дибцева на светской премьере комедии "День города". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А что для вас радикальный феминизм?

- Ну, например, погромы в Америке. Этот воинствующий активизм не для меня. Когда мужчин хотят чуть ли не кастрировать и говорят им: «Ша, здесь только мы имеем право» - это не норма. Я за равные права мужчин и женщин. Ведь мужчины также страдают от гендерных стереотипов, им постоянно говорят: «Ты мужик, не плачь» или «Ты мужик, иди заработай денег и обеспечь семью».

- В ногу с феминизмом идет бодипозитив, который зачастую нам демонстрируют небритыми подмышками и лишним весом. Как вам эта история?

- Наверное, без активисток, которые таким образом обращают внимание на проблему, не переломить устоявшееся мнение в обществе. Конечно, я бы не стала так делать. Я за бритье подмышек и за здоровое красивое тело. Но это тоже свобода выбора. Я сама выбираю быть в хорошей форме. Но пружина общественного мнения сжата, и чтобы она пришла в баланс, сначала она должна разжаться, выстрелить. И за это как раз-таки отвечают подмышки, татуировки на лице, мужская одежда на женщинах и многое другое.

- Весь прошлый год мир сотрясали скандалы, связанные с домогательствами. Вам, такой яркой и темпераментной, приходилось сталкиваться с харассментом?

- Приходилось, конечно. Не в жесткой форме, к счастью: мне никогда не ставили ультиматумы, мол если что-то не сделаешь, то не будешь сниматься. Но пошлые шуточки, смешки, сальный юмор – все это было в избытке. Только с возрастом я стала осознавать свои границы и реагирую на это уже не так, как раньше.

Катерина Шпица на светской премьере комедии "День города". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страсть до вырванных волос

- Знаете, какой первый запрос выскакивает в Яндексе, если вбить "Ольга Дибцева"?

- Наверное, какие-нибудь горячие фото?

- Именно!

- Это то, что интересует мужчин. Я с пониманием к этому отношусь, ну такой у меня образ, так вышло. Это ценится, это ищут. Посмотрите «Игру престолов» - там в каждой сцене проходит голая женщина. Я не обижаюсь.

- А в откровенных сценах у вас есть табу? Если требует роль, готовы раздеться?

- Ну конечно, я же актриса, и мое тело – это рабочий инструмент. Но если можно заменить меня дублером, и это не помешает драматургии, я всегда за. Потому что откровенные сцены это очень неудобно, неприятно, ты тратишь на них массу энергии...

- ... а многим еще и мужья запрещают.

- Мне повезло – мой муж все понимает и никаких условий не выдвигает. Но у меня был смешной случай: одному актеру, с которым у нас была интимная сцена, жена запретила со мной сниматься в постели. Мол, пообещай, что никогда не сделаешь это. Ну он, конечно, да-да, ничего не будет. А сам-то любит женщин полапать...

И вот наша сцена, а у меня наращенные волосы - несколько прядей. Пока мы снимались, он так сильно хватал меня за волосы, что просто выдирал их и делал это явно специально. Выдирал, выдирал, и в итоге мой волос зацепился за его трусы. И когда он приехал домой и стал раздеваться при жене, тут-то все и обнаружилось. А он ведь уверял, что ничего не было. Крики, вопли: "Ах ты, такой-сякой, значит, между дублями к ней приставал!".

Светлана Камынина на светской премьере комедии "День города". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Агата Муцениеце - пример для меня"

- В одном из YouTube-шоу вы говорили, что живете в съемной квартире и мечтаете купить свою большую в центре Москвы. Мечта стала ближе или пандемия все испортила?

- Мне повезло: я снималась даже в пандемию, плюс работала сценаристом, получала за это деньги. Но на квартиру мечты пока не накопили, придется еще работать и зарабатывать, затянув пояса. Мы все хотим с мужем вести семейный бюджет, потому что наши траты хаотичные – мы страшные транжиры. Даже записались на курсы, чтобы научиться наконец-то планировать доходы и расходы. Но это не так-то просто. У меня в голове сидит страх, что любой контроль денег – это все, сразу бедность. И вроде понимаю, что это стереотип из детства, когда в 90-х родители постоянно твердили: это не ешь, это не пей, это на черный день… Но меня от этого трясет до сих пор! Хочется жить легко, зайти в «Азбуку вкуса» и спустить 10 тысяч на всякую фигню. Но это неправильно, это не свобода, а наоборот, подмена понятий. Вот буду учиться.

- Вы недавно снимались у Агаты Муцениеце, обсуждали воспитание детей. Вы замужем, она разведена: подходы чем-то отличаются?

- Нет, не думаю. И к тому же, я еще молодая мать – у меня стаж материнства всего год. А у Агаты уже двое взрослых, классных детей. И вообще Агата чудесная, я беру с нее пример, как с человека и как с мамы. Она супер зажигательная, очень деятельная. Я бы не смогла так пережить развод - наверное, начала бы пить, слоняться по караоке, рыдать, что мужики козлы. А она – пример во всем.

- Чем вас радует дочка?

- Каждый день я наблюдаю, как она развивается и меняется на глазах. Это просто божественное чудо. Из грудничка она превращается в человека: начала смеяться над нами, запрокидывая голову, показывает пальцем… Она очень внимательная, у нее пыткий ум: может что-то долго собирать-разбирать. Это точно не в меня!

- А за вторым не собираетесь?

- Уже хочется. Но я понимаю, что физически пока не могу – летом пообещала сняться в сериале, потом в кино… А так бы я уже скорей в роддом поскакала, мне так нравятся эти сладенькие малыши! Для меня это оказалось несложно, семья во всем поддержала. У меня золотой муж, который заботится о дочке наравне со мной и не тыкает: «Ты должна, ты же женщина». Он встает к ребенку даже чаще, чем я, кормит ее. Если мне надо днем на съемки, он встает с дочкой в 7 утра, а я могу поспать до 10. Это счастье!

Александр Ильин на светской премьере комедии "День города". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Меню для похудения от Ольги Дибцевой

После рождения дочки Серафимы, которая появилась на свет 26 декабря 2019 года, актриса похудела в общей сложности 35 (!) килограммов. В своем Инстаграме Дибцева уверяет: никаких волшебных пилюль не существует, работает только спорт и правильное питание.

- Мне помогает худеть один главный принцип: когда растительной пищи на тарелке больше, чем других продуктов, - призналась Ольга kp.ru. - Например, завтрак: каша и много фруктов. На обед овощной суп, кусок черного хлеба, овощи. Ужин – рыба, гречка и снова овощи. Питаясь преимущественно овощами и фруктами, ты реально худеешь – это доказанный факт.

КСТАТИ

Впереди дебют

Осенью Ольга Дибцева впервые выступит сразу в двух амплуа: режиссера и сценариста.

- Я снимаю свой дебютный фильм - это питерская история, метафорически, она про меня. Про девушку, которая после развода все начинает заново и попадает в цепь каких-то безумных случайностей и чисто питерского треша. Но в итоге приходит к своей свободе. Сценарий очень смешной, надеюсь, что не ударю в грязь лицом. Уже и главная героиня утверждена, прекрасная актриса. Но детали раскрыть пока не могу.