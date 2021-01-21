Байден в Белом доме, но США из кризиса не вышли

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

С инаугурацией 46-го президента Соединенных Штатов серьезный ценностный, мировоззренческий конфликт внутри огромной страны нельзя считать исчерпанным — 70 миллионов проголосовавших за Трампа никуда не делись. Потому Круглый стол на тему «Политический кризис в США: уроки для мира и России» Экспертного института социальных исследований собрал специалистов, которые полагают: все еще только начинается. И для американцев, и увы, для нас. Ведь потрясения в крупнейшей экономике мира не могут отразиться на крупнейшей стране планеты.

За виртуальным Круглым столом в международном мультимедийном центре «России сегодня» онлайн сошлись президенты фонда «Свершения» Никита Куркин и коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, главы Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев и экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, предправления Центра политтехнологий Борис Макаренко, политологи Андрей Манойло и Борис Межуев и профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев.

Глава Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова вела дискуссию.

КРИЗИС НЕ СЛУЧАЕН

Ключевые моменты, на которые обратил внимание Максим Григорьев:

- Нарушения в США признают, но считают, что на результат они не повлияли. При том многие из 70 млн. до сих пор считают, что выборы были нечестными. Страна в этом смысле расколота. И потому штаты не имеют теперь морального права оценивать выборы в других странах. Ведь американская либерально-демократическая система - ни суды, ни СМИ, ни правоохранительные органы - никак не защитила от фальсификаций. Избирательная система фактически толкает на фальсификации, продуцирует их. Не имеет смысла говорить о и высоких стандартах американской журналистики. Многие СМИ откровенно считают себя бойцами идеологического фронта, нарушения со стороны Байдена и его сына замалчивались откровенно.

Глава Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кризис в США не кончился. Трампа там многие считают «случайностью». Но кризис будет углубляться, он не случаен. Это порождение политической системы США и идеологии либеральной демократии. Кризис выражается в крайней поляризации и распаде единых ценностей. Требуются особые права одним группам за счет лишения этих прав других. Желание отдельных групп возрастают — афроамериканцы уже требует не равных, а больших прав чем остальные группы. А это взаимная ненависть.

США вошли в период нестабильности, без перестройки политической системы это не изжить, но политическая элита этого не хочет.

МАРШ ГИГАНТОВ

Вот какую позицию о включении в «передел власти» в Америке интернет-гигантов высказал Евгений Минченко:

- Остракизм действующего президента со стороны соцсетей — беспрецедентен. Это игра даже не Байдена, а компаний-гигантов из Калифорнии. Игра крупных технологических платформ в пятую власть. Это большой риск для политического класса. Байдену не стоит радоваться — это может быть использовано и против представителей демпартии. Некоторые из которых уже начинают волноваться. Видится противостояние Калифорнии и Техаса. Гугл, Фейсбук и Твиттер с одной стороны против Илона Маска, у которого уже заложена собственная интернет-платформа. Грядет новая война. И в ней могут возникнуть неожиданные союзники — с целью создать независимой соцсети. Это задача и для других государств.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Фото: Евгения ГУСЕВА

Байден начнет восстанавливать единство Запада, расшатанное Трампом. И в этой ситуации для них Россия как Общий Другой — это подарок.

Другой темой Байдена станет изменение климата. Будет ограничиваться выход российских добывающих компаний на внешние рынки . Так ограничат их конкурентоспособность. И блокирование СП-2 продолжится, поскольку это проект не только бизнесовый, но и геополитический.

Третья тема — экспорт демократии. Они-то считают, что у них самих проблем с демократией нет. А интеллектуалы и бюрократы вместе с академической элитой вошли в союз с демократами.

ХУДШИЙ ПРЕЗИДЕНТ

Пессимистичен по отношению перспектив и США, и наших отношений Олег Матвейчев:

- Байден говорил про единство Америки, но где-то между строк — намеки на расправу с внутренними террористами и расистами. И этой крови уже жаждут и Хиллари Клинтон и Нэнси Пелоси. Раз 10 он говорил про надежду. Но это будет президент-разочарование. Обещано столько, что у него не хватит ни денег, ни времени . Золотого дождя ждут и БЛМ, и Европа, и Украина — но ничего не получат. У Америки 50% бюджетный дефицит, а суверенный долг превысил 100%ВВП. И печатный станок их не спасет.

Байден станет худшим президентом. И для США и для России. Трамп был задержкой на пути к этой пропасти, таким победившим ГКЧП, попытавшимся вернуть Америку к старым ценностям — консерватизму. А мы увидим и политический и экономический кризисы в Америке в ближайшие годы. Причем расколоты и республиканская, и демократическая партии.- это отразится на всем населении.

Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев. Фото: Иван ВИСЛОВ

Уже есть заявления, что Россию нужно не только сдерживать — а вмешиваться в ее дела. Рецепты — вносить раскол между народом и властью. И мысль, что народ может без государства жить. Будет насаждаться любовь в Западу. И «борьба с коррупцией» - которая им-то не нужна, ведь коррумпированных чиновников проще купить, но для дестабилизации такую борьбу будут использовать.

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ

Борис Макаренко считает, что для США не все так мрачно и миллиарды все же «пойдут в дело»:

- Институциональные механизмы все таки сработали. Сколько было прогнозов еще более отчаянно го поведения Трампа — но американский истеблишмент принудил Трампа к тому чтобы власть передать. Это противостояние все-таки имеет надежду на разрешение. В американской прессе уже развернулась полемика по экономическому курсу США. Кризис усугубится если не справятся с пандемией. А если меры окажутся эффективными — это придаст ветра в паруса.

Деньги будут раздавать в больших масштабах. Впрыскивание миллиардов в экономику демократы смогут провести: 50 голосов в сенате плюс голос Камала Харрис —этого хватит.

Реформы избирательного законодательства не выйдет. Не получат статуса штатов Пуэрто-Рико и округ Колумбия - для этого нужно 60 голосов в сенате.

Быстрого получения гражданства сразу не будет. Для большинства иммигрантов это восьмилетняя процедура.

Если удастся переломить тренд с огромн

Председатель правления фонда "Центр политических технологий" Борис Макаренко. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

ым количество новых заражений — это даст толчок популярности Байдена. Не получится — расколы усугубятся и увидим это через 2 года на промежуточных выборах в конгресс и сенат.

СПОКОЙСТВИЕ И УМЕРЕННОСТЬ?

Не согласился с апокалиптическими прогнозами коллегами Глеб Кузнецов:

- Опасно жить иллюзиями конца США. Деньги они могут печатать бесконечно - миллиарды пойдут на фондовые рынки и компании не обанкротятся, выполняя свои обязательства,

Многие шаги Байдена будут просто смягчением трамповских мер. До пандемии расколы были локальными, насилие и прямое, и цензурное не было общепринятым. А коронавирусная радикализация стала следствием изменений и в экономик, и появление новых активных игроков, которые пытаются выиграть от ситуации. Идет отчуждение доходов от тех, кто в реальном секторе в пользу тех, кто обслуживает и работает в виртуальных сферах. Это нравится не всем.

Будет возвращение к праву как таковому. Байден будет возвращаться в центр. Он и в ВОЗ, и в Парижском соглашении по климату, и во главе обновленного, консолидированного Запада — таковы устремления. Его шаги умеренны, что они даже противоречат своим обещаниям предвыборным.

Да, свобода слова пала жертвой сначала ковид-ограничений. А интернет-платформы — главные бенефициары. Но и тут будет откат назад. Байден умеренно-спокойно станет разворачивать мир к ситуации, которая было во время раннего Обамы.

Что делать России? Карты перед нами. Наше дело - продолжать политику, которая велась до сих пор. Или пытаться устраивать разрядку и приходить к более спокойным формам существования системы.