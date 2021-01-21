Дочь Анастасии Волочковой перекрасилась в блондинку и стала ее копией

Ариадна приехала на празднование юбилея мамы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее время дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна живет со своим отцом бизнесменом Игорем Вдовиным и его девушкой - телеведущей Еленой Николаевой. По словам артистки, такое решение было принято, поскольку Арише было тяжело добираться по утрам из загородного дома до школы.

Ариадна редко появляется в свете, но пропустить 45-летие мамы, конечно, не могла. Репортёры ахнули - Ариша перекрасилась в блондинку и стала копией своей мамы. Внешне уже не ребёнок, а привлекательная девушка в обтягивающем платье.

- Я понимаю, Арише тяжело, как детям всех известных людей, - говорит о своей дочке Анастасия Волочкова.- Она разрывается между гордостью, что у нее такая знаменитая мама, ревностью — потому что эта мама принадлежит не только ей, и желанием доказать всем, что она тоже чего-то стоит, что она личность, а не дочь знаменитой матери. В школе, когда все узнают, кто у нее мама, начинаются удивленные, восхищенные, завистливые возгласы: «Вау, у тебя мама Анастасия Волочкова!» Аришка этого стесняется. Она сразу говорит: «Я хочу все сама. Я не хочу, чтобы думали, что я достигла чего-то только потому, что ты у меня такая мама, и что твое имя за меня все делает». И мне нравится эта реакция, она правильная. Хотя из-за подросткового максимализма Ариша сейчас может и глупостей наделать. Но это будут ее собственные решения, что уже неплохо.

Так Ариша выглядела еще совсем недавно. Фото: Личный архив

Я вела ее Инстаграм с пятилетнего возраста — сейчас так все звезды делают: Филипп Киркоров странички своих детей вообще с рождения ведет, Яна Рудковская, Алла Борисовна Пугачева с Максимом Галкиным. С какой целью я это делала? В основном, чтобы к тому времени, как Ариша станет достаточно взрослой и ей это будет интересно, Инстаграм был бы уже раскручен. Не знаю, ценит она эту заботу или нет, но сейчас она его уже ведет сама, у нее там все по-взрослому, и количество подписчиков уже выросло в четыре раза. Хотя был у нее порыв отказаться, вести другую страничку, под псевдонимом. Но здравый смысл возобладал. Конечно, ей сложно. С одной стороны, она не хочет пользоваться привилегиями, которые дает мое имя, а с другой — понимает, что это имя открывает ей многие двери.

Кстати, от инстаграма была польза еще и в том, что он приоткрыл Арише окно в реальный мир, где есть злоба, зависть, и вообще надо иметь крепкие нервы и острые зубы, иначе загрызут. У хейтеров же ни стыда ни совести нет, для них нормально писать девочке гадости про ее мать. Когда Аришу начали заваливать злобными комментариями, она сначала пыталась меня защищать, но через некоторое время я смогла убедить ее, что с такими людьми общаться бесполезно, и тогда она стала отвечать: «Мои хорошие, вы станьте сначала такой, как Анастасия Волочкова, а потом мне будете что-то говорить».

А вот что меня радует — Ариша унаследовала от меня склонность к романтике, к красивым поступкам, к желанию порадовать близких и любимых людей. У нас с ней есть традиция: кто бы куда ни уезжал (я на гастроли, Ариша на каникулы), когда мы возвращаемся домой, всегда происходит чудо. Например, когда я приезжаю с гастролей, ко мне со второго этажа нашего прекрасного дома всегда спускается корзина, а в ней лежат Аришины записки с красивыми добрыми пожеланиями для меня, а сама Ариша стоит наверху и посыпает меня лепестками роз! В эти моменты я на самом деле счастлива — тому, что моя дочь рядом, что мы с ней любим друг друга, а еще тому, что она унаследовала от меня желание и умение дарить людям радость.

По словам Анастасии Волочковой, со своим таинственным избранником, которого она пока не показала прессе, они не планируют общих детей.

- На мой взгляд, рождение ребенка не является скреплением отношений между мужчиной и женщиной, - уверена балерины.- Потому что столько есть примеров, когда люди рожают детей, а их союз все равно распадается. Далеко ходить и не надо: у Игоря Вдовина до меня была женщина, которая пыталась его так удержать, но ничего не получилось, только трое детей остались без отца. Как потом и моя Ариша. И я вижу, как много она из-за этого страдала.

Дети — это очень большая забота и ответственность. Когда у тебя рождается ребенок, ты становишься в ответе за его образование, воспитание, да за все, включая его душу! И это надо очень хорошо понимать. Ребенка нужно рожать, потому что ты этого хочешь, а не для того, чтобы кем-то с его помощью манипулировать.

Я не буду пытаться привязать мужчину к себе ребенком. Мне самой достаточно моей Ариши. А если у мужчины моей мечты тоже будут дети, буду только рада, и своим материнским отношением к ним больше докажу свою верность и любовь, нежели тем, что выношу и рожу еще одного ребенка, не зная, нужно это мужчине или нет. Вот такая у меня позиция.

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