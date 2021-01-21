Навальный зовет детей на бои с полицией

Алексей Навальный. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ксюше 13 лет.

- Папа, почему Навального, который всем счастья хочет, в тюрьму посадили? Правда, что Путин… (считай людоед)? А мы пойдем в субботу протестовать?

Всего этого доча начиталась в детских соцсетях, где шантропа Навального, явно с его же ведома, внушает детворе какой хороший их лидер, и как он бьется с поганой антинародной властью за счастливое будущее детей. А посему тем детям надо прийти на площадь в такой-то день и такой-то час, чтоб поддержать Навального и обрушить гнев на его гонителей.

Раньше я сам уважал Навального до одного интересного случая. Несколько лет назад летним погожим днём случайно столкнулся с ним, гуляющим по центру города Кирова. Представился и предложил Навальному в любое удобное время рассказать нашим читателям всё, что он пожелает нужным.

- Обращайтесь к моей пресс-секретарше, - был его ответ. Если бы он сказал: не хочу беседовать с журналистом «Комсомольской правды», то я еще бы понял. Но послать журналиста к своей пресс-секретарше, это уже потолок цинизма.

- Но мне секретарша неинтересна, - сдержанно отвечаю. - Меня интересуют ваши взгляды на жизнь. Размышления на тему «Что делать?».

- Я сказал все вопросы через пресс-службу, - надменно отрезал он и отвернулся.

Да пошел ты! Стало ясно, что обычное население для этого человека - мусор. И вся борьба его - это игра по натравливанию мусора против власти. Игра в святого победоносца, преследующего зверье. Он азартен и упивается личной значимостью, вниманием теперь уже мировой общественности.

Оно бы и черт с ним, пусть тешится, пусть одерживает победы на боевых полях инета. Но этой славы Наполеону нашему уже мало. Он жаждет большого кровопролития. Понимая, что среди взрослых глупцов немного, готовых кинуться в уличные бои с полицией, Навальный взывает к детям, у коих в мыслях еще пластилин пока. И из этого пластилина можно вылепить злобу к власти, любовь и преданность к самому Навальному.

Что касается нашей Ксюши, то мы с женой провели разъяснительную беседу. Ребенок, похоже, понял, что и к чему. На митинг уже не собирается. Посему мой совет ко взрослым: объясните и вы своим, что рисковать собой ради блажи очередного наполеончика неразумно.

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