Неплохое начало, Джо: Байден услышал Путина

Байден услышал Путина? Неплохое начало, Джо Фото: REUTERS

Во время долгих и трудных переговоров с россиянами про дальнейшую судьбу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на какие только уловки не шли американцы, дабы одурачить московских оппонентов. То они предлагали Кремлю втянуть в договор третью сторону - Китай, то включить в документ все новейшее российское гиперзвуковое оружие, а заодно - и наши тактические ядерные заряды. Вот так и "тянули резину" до самых президентских выборов в США, хотя по условиям Договора Вашингтону и Москве надо было определиться с новыми параметрами СНВ-3 ровно за год до окончания срока его действия (5 февраля 2021 года). Москва-то определилась: Владимир Путин предлагал американцам либо пролонгировать Договор безо всяких условий на 5 лет, либо даже на один год, чтобы за это время найти устраивающее обе стороны компромиссное решение. Россия не раз призывала США не затягивать с решением вопроса, а Путин говорил, что с прекращением действия договора "в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".

И что ? А ничего. И Белый дом, и Пентагон при Трампе, как говорится, с порога отмели это предложение, считая его невыгодным для США. И вот на днях президентом стал Байден. И что же мы услышали из-за океана?

А вот что: "Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией поможет безопасности американцев и даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений", - это заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. И он же добавил: "Решение президента Байдена добиваться 5-летнего продления СНВ-3 продвигает национальную оборону. Соблюдение Россией этого договора хорошо служило нашим национальным интересам, и американцы будут в намного большей безопасности, если сохранить и продлить СНВ-3. Мы не можем позволить себе потерять инструменты глубокой инспекции и уведомлений, заложенные в договоре. Если не продлить СНВ-3 в скором времени, это ослабит понимание Америкой российских ядерных сил дальнего радиуса действия".

Байден услышал Путина? Неплохое начало, Джо.

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