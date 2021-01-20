Президентские выборы в США выдались скандальными, и в итоге победу на них одержал представитель Демократической партии 77-летний Джо Байден.После инаугурации, 20 января, Байден станет самым возрастным президентом США – в ноябре прошлого года ему исполнилось 78 лет.Джо Байден победил на выборах в Сенат, когда ему было всего тридцать. Это был 1972 год, и он выдался для семьи Байденов трагичным: в автокатастрофе погибли жена будущего сенатора Нелия и его годовалая дочь Наоми, а оба сына – Бо и Хантер – выжили, хоть и пострадали в аварии. Джо Байден думал уйти из политики навсегда и уехать с сыновьями в Австралию, но его уговорили передумать, и он принял присягу прямо у больничных коек, на которых лежали его сыновья.До того момента, когда Джо Байден женился во второй раз на Джилл в 1977 году, в заботе о детях ему помогала сестра Валери.Когда Джо встретил Джилл, она произвела на него неизгладимое впечатление. Он был поражен, влюблен и пять раз просил ее руки, пока будущая первая леди решилась связать свою судьбу с будущим президентом Америки.На президентское кресло Джо Байден метил дважды – в 1987 году (против него были выдвинуты обвинения в плагиате) и в 2008 году (против него сработали его расистские «комплименты» Бараку Обаме):– У нас появился первый политик-афроамериканец, который умен, хорошо говорит и приятно выглядит.Семья Байденов сумела пережить еще одно огромное несчастье: в 2015 году старший сын Джо – Бо – умер от рака мозга. Предвыборная гонка 2016 года в результате прошла без демократа, которому необходимо было время оправиться от потери.Но прошло четыре года, и однопартийцы предпочли опытного Джо Байдена более молодым политикам.Да, возраст и проблемы со здоровьем – вечные темы для критиков Байдена. Он частенько говорит нелепости и произносит странные фразы, над которыми многие потешаются. К примеру, однажды Байден на встрече с избирателями сказал: «С тех пор как я пришёл в Сенат 180 лет назад…». В интервью чернокожему журналисту заявил: «Если у вас есть проблема с выбором, за кого вы: за Трампа или меня? – то вы не чернокожий». В Лос-Анджелесе, говоря о своей сестре Валери, он указал на свою жену Джилл.Сам Джо Байден называет себя «автоматом ляпов», а его политические противники недвусмысленно намекают на старческую деменцию, хотя официально такого диагноза новому американскому президенту никто еще не поставил.Джо Байден обещает: «Я клянусь быть президентом, который не разделяет, но объединяет». Получится ли у него стать таким президентом, покажут миру ближайшие годы…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНад Байденом висит смертельное проклятие индейского вождяПо преданию, президент, избранный каждый 20-й год, погибает до конца срока (подробности)