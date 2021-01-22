Почему Ольга Бузова и Дава расстались: «Он - чудовище!»

Давид и Ольга познакомились в 2019 году на съемках клипа на песню Бузовой «Лайкер» Фото: Кадр видео

Главный подарок на минувшее 35-летие Ольга Бузова сделала себе сама. В этот день она решила разорвать отношения с 27-летним Давидом Манукяном, который поднимал на нее руку – об этом Бузова рассказала сегодня. Влюбленным женщинам часто сложно уйти от мужчин, которые одновременно могут окружать заботой, любовью и изощренно издеваться.

Ольга Бузова не скрывала, что еще до отношений с блогером и музыкантом Давидом Манукяном сталкивалась с домашним насилием. Оля рассказывала в интервью «КП»: «По себе знаю - всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти...»

Похоже, что в этот раз Бузова решилась первая разорвать отношения, она плачет в stories инстаграма: «Я его заблокировала, и если вы меня любите – вы тоже это сделаете…» Бузова разместила скандальную переписку с возлюбленным, из которой следует, что мужчина оскорблял ее. «Показать, как он ... (занимается сексом с проститутками) или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно», - пишет и тут же стирает Ольга.

Обвинения в адрес жениха Ольга опубликовала в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

Бузова разместила скрин из инстаграма мамы Давиды, в котором женщина нахваливала сына, называя его «самым добрым и человечным». Ольга оставила свой комментарий: «Может пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле, как ты меня бьешь и плюешь в лицо, и как оскорбляешь?»

Интересное совпадение – у Ольги Бузовой на днях вышла новая песня «Розовые очки». Там как раз есть такие слова: «Розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Девочку, что любит сильно так легко обмануть».

По сюжету Бузова била Манкуяна сковородкой по голове. Фото: Кадр видео

Давида выставили из съемной квартиры, которую они снимали с Ольгой. Блогер уже записал видео, что продолжит работать, «несмотря на все трудности в жизни». Поклонники предположили: Дава изменил невесте с партнершей по «Танцам со звездами» Дашей Палей. Однако это не так – Палей счастливо замужем, ее супруг и на шоу приезжает, и с тренировок ее забирает.

Слухи о том, что у Бузовой и Манукяна в отношениях не все гладко, ходили давно. Ольга терпела долго, и вот теперь прекратила этот роман. Бузова решила, что больше не будет жертвой абьюзера. Посмотрим, как ответит на эти серьезные обвинения Манукян в прямом эфире «Танцев со звездами» в ближайшее воскресенье. Вряд ли ведущий шоу Андрей Малахов (близкий друг Ольги Бузовой) оставит скандал без внимания – наверняка Давида ждет допрос с пристрастием.

Бузова и Манукян на публике всегда демонстрировали идиллию. Фото: СОЦСЕТИ

А Ольга Бузова собирает журналистов на празднование своего дня рождения 25 января, где также расскажет женскую версию этой истории любви с печальным концом.

Пост отчаяния певица и телеведущая опубликовала 22 января утром перед тем, как отправиться на съемки шоу «Бородина против Бузовой»: «Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите мне сейчас выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновения счастья. Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви…»

Давид и его партнерша в шоу «Танцы со звездами» Даша Палей. Фото: канал «Россия».

Ольгу Бузову в социальных сетях поддержали звезды – Лолита Милявская, Виктория Боня, Мария Погребняк и другие. Есть и те, кто не поверил в искренность признания Бузовой – ведь еще недавно она обнималась и целовалась с Давидом на Мальдивах: неужели она позволяла абьюзеру издеваться над собой? Однако сочувствующих и понимающих женскую боль среди поклонников Ольги гораздо больше.

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