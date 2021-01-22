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Ольга Бузова и Дава расстались: «Показать, как он меня бьет и плюет в лицо?»

Телеведущая объявила о расставании с Давидом Манукяном
Ирина ВИКТОРОВА
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Ольга бросила Давида. Часть ее аудитории считает это пиаром, другая часть поддерживает Олю

Ольга бросила Давида. Часть ее аудитории считает это пиаром, другая часть поддерживает Олю

Фото: СОЦСЕТИ

Самые громкие истории, которые принесли Ольге Бузовой новую аудиторию, внимание прессы, рекламодателей и работодателей случались из-за предательства мужчин. Измена мужа-футболиста и развод, предательство бизнесмена-сыровара из шоу «Замуж за Бузову» - были громкими историями. И удачными в плане имиджа: женщины еще больше сочувствовали Оле, делились опытом, историями. «Сильным и искренним женщинам не везет в любви, нормальных мужиков не осталось, кругом предатели. И Оля, как и мы, от этого страдает» - весомый мотив для сострадания аудитории Бузовой. Недолго певица и телеведущая была счастлива в новых отношениях. Сегодня Бузова заявила об очередном расставании – в этот раз с музыкантом и блогером Давидом Манукяном. Этого парня Оля ввела в мир шоу-бизнеса, спродюсировала дуэт с Филиппом Киркоровым, познакомила со звездами… Почему же после романтического отдыха вдруг Оля объявила о расставании?

История выстроена логично. 20 января в сети появляется ролик празднования 35-летия Ольги Бузовой, куда ее 27-летний кавалер приехал после долгих и жарких репетиций в «Танцах со звездами». Слили в сеть именно тот момент, где видно - Ольга недовольна Давидом и отталкивает его. 21 января Манукян записал в инстаграме пафосное видео с намеком: мол, несмотря ни на что, буду жить и работать… 22 января утром Бузова публикует в инстаграме пост отчаяния: «Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите мне сейчас выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновения счастья. Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви…»

Ольга выложила скрины обвинений в адрес жениха.

Ольга выложила скрины обвинений в адрес жениха.

Фото: СОЦСЕТИ

Бузова уже объявила, что ничего объяснять не будет об этом расставании. Поэтому поклонники тут же предположили, что Оля приревновала Давида к симпатичной партнерше по проекту «Танцы со звездами». Но никаких романтических историй в этой паре быть не может – партнерша Манукяна по танцам Даша Палей счастлива замужем. Супруг Палей часто бывает на репетициях, они с женой не разлей вода. Очевидно, что заявление Бузовой о том, что она бросила жениха, подогреет интерес публики к паре Давы и Даши – соревновательная часть шоу «Танцы со звездами» только начинается, и это отличный пиар.

Однако, вскоре последовали шокирующие объяснения от Бузовой, и стало понятно – расставание не пиар. Бузова обещает разоблачение измен Давида, а также хочет показать видео, как он ее бил. «Я его заблокировала, и вы сделайте также. Я могу ошибаться….» - Оля уже просит прощения у своей аудитории за то, что в очередной раз рассказывала сказку о любви, которая обернулась трагедией. «Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле, как ты меня бьешь и плюешь в лицо, и как оскорбляешь?», - Бузова поделилась перепиской с Давидом, где он ее оскорбляет.

Поклонники Бузовой разделились на два лагеря: одни считают, что такое простить нельзя, другие надеются на примирение пары.

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