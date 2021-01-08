Не успела Ольга Бузова сыграть свадьбу на Мальдивах с Давидом Манукяном, как Ксения Собчак тут как тут. Телеведущие знакомы много лет - они вместе блистали в скандальном шоу \\"Дом-2\\". Супруга Константина Богомолова несколько месяцев назад брала у певицы интервью, в котором Бузова признавалась, как ей тяжело далось расставание с мужем Дмитрием Тарасовым. И вот теперь Ксения вспомнила, как Оля выходила замуж за футболиста на островах в Индийском океане.\\"Помнится, Оля и сама на Мальдивах уже как-то «жанилась»\\", - написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.Ольга Бузова действительно не первый раз выходит замуж на Мальдивах. В 2013 году она и Дмитрий Тарасов именно в Новый год улетели на острова, где и провели свадебную церемонию с клятвами и романтическими ритуалами на берегу океана. Вилла, на которой жили влюбленные, была шикарна. На территории находится королевский бассейн, чиллаут-зона, а в номере огромная кровать с балдахином для любовных утех.К сожалению, все эти пышные ритуалы не уберегли влюбленных от разрыва. 30 декабря 2016 года Тарасов и Бузова развелись. Дмитрий давно и счастливо женат на модели Анастасии Костенко, которая родила ему двух чудесных дочек.Что касается Бузовой, то ее мальдивская свадьба с Давидом Манукяном ничего не значит. Так как это всего лишь символический ритуал, не имеющий юридической силы в России и чаще всего являющийся обычным пиаром. Цена удовольствия - 50 тысяч рублей. Именно столько стоит популярная опция для туристов на Мальдивах.Почти каждый отель на островах предлагает гостям возможность провести символическую брачную церемонию. Свадьбы проводятся по одному и тому же сценарию. Торжественная церемония проходит на пляже под украшенной цветами аркой, символизирующей алтарь. Жених и невеста обмениваются кольцами и говорят друг другу клятвы любви и верности. Из экономии можно обойтись и без колец. Затем представитель отеля объявляет пару мужем и женой и вручает им специальный сетрификат.