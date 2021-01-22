«Невменяемые»: бизнесмены рассказали, к чему приведет новая налоговая реформа

С 1 января этого года полностью ушел в прошлое единый налог на вмененный доход (сокращенно ЕНВД, или «вмененка»). Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 1 января этого года полностью ушел в прошлое единый налог на вмененный доход (сокращенно ЕНВД, или «вмененка»). Этим налоговым режимом пользовались многие самые маленькие предприниматели. Он был удобен сразу по двум причинам. Во-первых, платить приходилось немного. Во-вторых, бухгалтер был не нужен. Вот только эта «корова» не давала в бюджет молока. Поэтому в Минфине и Федеральной налоговой службе решили убить этот налоговый режим. Вместе с частью российского малого бизнеса?

ПОЧЕМУ ОТМЕНИЛИ

Объяснений несколько. Первое - этот налоговый режим морально устарел. Об этом заявлял летом прошлого года премьер Михаил Мишустин. ЕНВД вводили в конце девяностых, когда посчитать, сколько зарабатывает бизнес, было физически невозможно. Тогда власти решили: мол, пусть платят хотя бы что-то. Фиксированный взнос стали считать, исходя из площади помещения и числа сотрудников.

- Почему это было удобно? Я знаю параметры своего помещения и количество сотрудников, которые у меня работают. Отталкиваясь от этих показателей, я могу самостоятельно рассчитать величину налога и заплатить его в установленные сроки. Зная, что ко мне не будет никаких претензий. Поэтому мне не нужно было дополнительно тратиться на бухгалтера, не нужно было с содроганием ждать неожиданной проверки, - говорит Дмитрий Ханин, индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга.

Сейчас ситуация другая. Посчитать реальный доход предпринимателя стало гораздо проще после поголовного внедрения онлайн-касс. Это и стало катализатором для реформы. Выяснилось, что «вмененщики» платят в бюджет сущие копейки - всего 0,8% от оборота. К примеру, в 2019 году все предприниматели, работающие на «упрощенке» заплатили в бюджет 400 млрд рублей, а «вмененщики» - всего 65 млрд рублей. Притом что число и тех, и других было примерно равным - около двух миллионов. Это показалось чиновникам несправедливым по отношению к другим участникам рынка.

Вторая проблема, о которой часто говорили в ФНС, - оптимизация налогов. К примеру, компании, занимающиеся импортом, создавали фиктивные цепочки перепродажи, в которых участвовали предприниматели на ЕНВД с минимальным фиксированным взносом. Именно у них оседала львиная доля прибыли, с которой в бюджет не платилось ни рубля. Остальные компании в цепочке якобы работали в ноль или даже в убыток.

- Отмена ЕНВД - это в первую очередь фискальный интерес, - считает Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».

По его мнению, малый бизнес мог бы выдержать повышение издержек, но точно не сейчас, когда предприниматели и так сильно пострадали от коронакризиса.

Этот налоговый режим морально устарел. Фото: Иван МАКЕЕВ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ, НО ДАЛИ ПОБЛАЖКИ

Даже несмотря на активную позицию деловых сообществ, Партии Роста и отдельных бизнесменов режим ЕНВД чиновники решили отменить. Взамен предпринимателям дали отдельные поблажки.

- Чтобы бизнес мог максимально комфортно, без увеличения налоговой нагрузки перейти с ЕНВД на другие налоговые режимы, было принято несколько решений, - пояснили в пресс-службе Минфина.

Во-первых, увеличили число сфер деятельности, по которым можно оформить патент (это очень похожий на ЕНВД налоговый режим). Во-вторых, регионам дали право самостоятельно снижать ставки налога по «упрощенке».

- Сначала отношение к реформе было очень негативным. Но потом к ней стали относиться проще. Помогла подробная разъяснительная работа со стороны государства. Очень многие предприниматели увидели, что на деле все не так страшно и критично, - говорит Нина Литвинова, бизнес-тренер, учредитель сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики».

По сути, у бизнеса есть четыре варианта: самозанятость (если нет работников), покупка патента или два вида «упрощенки» (6% с оборота или 15% с разницы между доходами и расходами). Что выгоднее лично для него, решает каждый конкретный предприниматель. Как в среднем вырастет нагрузка, сейчас определить сложно. Но по предварительным расчетам, большинство предпринимателей, опрошенных «Комсомолкой» в разных регионах страны, станут платить в казну больше и... переложат новые траты на конечных потребителей. Или закроются.

Малому бизнесу придется нелегко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПАТЕНТ БЫВАЕТ РАЗНЫЙ

- Мы были на ЕНВД, сейчас перешли на патент. По расчетам бухгалтера, укладываемся примерно в ту же сумму, что и платили раньше. По «упрощенке» платили бы в 10 раз больше, - говорит Инна Викторовна, индивидуальный предприниматель из Челябинска.

Но это один из немногих оптимистичных комментариев. Патент - не налоговая панацея для бизнеса. Условия этого режима отличаются как от сферы деятельности, так и от региона.

- Почему-то если речь идет, например, о парикмахерских, то там на все существующие точки можно приобрести один патент. А если о печатных киосках, то на каждую точку нужен патент отдельно. Почему? Непонятно, - недоумевает Владимир Меньшов, председатель «Ассоциации малых предприятий Санкт-Петербурга».

- Переход на патент был выгоден предпринимателям, занимающимся только определенным видом деятельности, например, небольшой розничной торговлей. Остальным «повезло» меньше, - говорит Елена Александрова, ИП из Хабаровска. - Один мой знакомый занимался грузовыми перевозками. На ЕНВД они платили 20 тысяч в квартал, а на патенте у них выходит в 7 раз больше - 144 тысячи. Сейчас они в шоке и планируют приостановить деятельность.

Есть и другие нюансы. К примеру, патент действует только на территории одного региона. Для тех же грузоперевозчиков это выливается в дополнительные трудности с оформлением документов. И наконец, не все предприниматели в принципе могут перейти на патент. По последним данным ФНС, это сделали лишь 40% бывших «вмененщиков». Остальные выбрали «упрощенку», у которой тоже есть свои нюансы.

- Пока точный подсчет подвести невозможно, сделаю в конце года. Но скорее всего нагрузка увеличится, - говорит Николай Столяров, индивидуальный предприниматель из Саратова, перешедший на «упрощенку».

- Дело не только в размере налогового бремени. Нужно налаживать налоговый учет (а это время и новые затраты), меняется отчетность (а это ошибки на первых порах, и тоже новые затраты). Если раньше можно было обойтись без бухгалтеров и консультантов, то теперь так не выйдет. Значительно возрастают затраты на налоговое администрирование. А любые дополнительные затраты снижают эффективность бизнеса и повышают цены, - дополняет Аркадий Брызгалин.

Тем более что в нынешних условиях никто из предпринимателей не жирует...

ЧАСТЬ БИЗНЕСОВ ЗАКРОЕТСЯ ИЛИ УЙДЕТ В ТЕНЬ

- Мы с мужем переехали из Узбекистана, получили гражданство, открыли свое кафе. У нас основные клиенты – студенты и водители. Но из-за пандемии коронавируса и перехода на дистанционное обучение вторых стало намного меньше. А с переходом на упрощенку денег вообще ни на что не хватает: почти все доходы на налоги и уходят. Нам сейчас с трудом даже на зарплату сотрудникам хватает. Поэтому сейчас думаем о закрытии, - объясняет Ольга, хозяйка кафе азиатской кухни в Новосибирске.

- Некоторые мои знакомые решили бросить бизнес и уйти в наемные рабочие. В связи с пандемией люди опасаются, что не смогут платить налоги, - говорит Анна, частный мастер маникюра из Ростова-на-Дону.

- Некоторые мои коллеги стали работать в тени, потому что не хотят платить лишних налогов государству, - рассказал владелец ветеринарной клиники в Астрахани.

Возможно, будет рост цен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РОСТ ЦЕН НЕИЗБЕЖЕН

- У нас очень сильно упали обороты. Если раньше отгружали 10 тонн мебели, то сейчас заказов едва на одну «Газель» набирается (1,5 тонны). Мы закрыли склад 100 кв. метров, еще один большой отдел. Только за декабрь фабрики три раза поднимали цены по 10%! А мебель у нас и так недешевая, - рассказывает Ирина Викторовна из Челябинска.

- Два года назад государство нам сказало, что в ближайшие годы мы налоги повышать не будем, а по сути именно это и произошло, - разочарован Юрий Кузьмичев, совладелец хостела в Нижнем Новгороде. - Мы работаем с большим количеством малых предприятий: химчистки, доставка воды, продуктов и так далее. Они все переходят на другую систему налогообложения. По сути, весь малый бизнес сейчас почувствует увеличение налоговой нагрузки в той или иной степени. У кого-то оно будет небольшим, у кого-то в разы. А дальше по цепочке. Соответственно, кто за это заплатит? Законы экономики никто не отменял. За все платит конечный потребитель.

КСТАТИ

Какой для вас была бы идеальная налоговая система?

Предприниматель Елена Александрова (Хабаровск):

- Было бы конечно, идеально, если бы брали все страховые взносы с ИП и, к примеру, от 1 до 3 процентов с доходов. Без всяких деклараций и отчетности, чтобы налоговая сама контролировала все эти процессы – сколько поступило на счет, сколько прошло через кассу и так далее. Тогда больше бы предпринимателей вышло из тени и стали работать официально.

Юрий Кузьмичев (Нижний Новгород):

- Патент - это самая справедливая форма налогообложения. Когда вы платите фиксированную стоимость разрешения на работу, вы заранее можете посчитать, сколько вы будете платить, для принятия решения, заниматься бизнесом или нет.

Дмитрий Ханин (Екатеринбург):

- Нужно до минимума свести риски непроизвольного нарушения законодательства со стороны предпринимателей. ЕНВД в какой-то степени позволяло это сделать. Патентная система тоже позволяет избегать: один раз заплатил один раз в год и налоговых претензий к тебе быть не может.

Денис, предприниматель из Самары (организация праздников):

- Лучше платить процент конкретно с того, что заработал. Это как платить за воду по счетчикам или по тарифу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что выбрали бывшие «вмененщики»

«Упрощенка» - 57,5%

Патент - 40%

Самозанятые - 2,5%

Еще около 60 тысяч предпринимателей остаются «молчунами». Это либо те, кто не успел перейти на другой режим. Либо решил закрыться, но еще не оформил это офицально.

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