Мама Давы раскрыла всю подноготную отношений Бузовой и ее сына

Не успела вся страна порадоваться за Ольгу Бузову и Давида Манукяна, как случилось страшное Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Утренний плач Оли Бузовой из-за расставания с Давидом Манукян перепугал ее самых преданных поклонников. Взволнованные люди поющей ведущей бросились к ней с расспросами. Но убитая горем звезда, задыхаясь от слез, попросила ее ни о чем не спрашивать. И тут же объявила о разрыве с любимым из-за побоев и унижений. Слова знаменитости полоснули ножом по сердцу ее трепетных фанатов. Но тут набежали завистники и злопыхатели. Они обвинили артистку в чудовищном хайпе. А следом появились резкие заявления несостоявшейся свекрови.

Не успела вся страна порадоваться за Ольгу Бузову и Давида Манукяна, которые за 50 тысяч рублей поженились на Мальдавах, как случилось страшное. "Нас больше нет. Я свободная девушка. Вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком... Я знаю, вы меня любите. Помогите, не пишите о нем... И ничего не скажу", - пообещала Ольга.

После этого она записала серию сторис, где раскрыла подробности своей беды. "Показать, как он **** (изменяет с девушками низкой социальной ответственности - прим.ред) или бьет меня?", - поинтересовалась она.

Также она пригрозила Манукяну, что расскажет его родительнице о том, какой он на самом деле. "Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", - негодует звезда "Дома-2".

После откровений Бузовой о том, что жених лупил ее и изменял ей с девушками легкого поведения, поклонники звезды буквально атаковали аккаунты Манукяна и его мамы. Они обвинили их чуть ли не во всех смертных грехах.

Родительница Давида молчать не стала. "Негаданно началась травля Давида и нашей семьи. Я сама говорю, что жизнь поставит всех и все на свои места, но пользоваться своей известностью и причинять вред людям - неприлично. Давид как всегда промолчит, он не позволит себе прилюдные склоки", - подчеркнула женщина.

И рубанула правду-матку о несостоявшейся невестке. Мама Давы раскрыла всю подноготную отношений певицы и ее сына. "И Тарасов ее бил. И сейчас она пьяная сторис строчит, **** конченая. Она алкоголичка", - огорошила Манукян.

Родительница заверила публику, что ее сын не поднимал руку на Олю. Мол, все ее слова про агрессию Манукяна - выдумка.

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