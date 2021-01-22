В Москве 11-летний школьник погиб, выполняя новый челлендж из TikTok

Следственный комитет расследует странную гибель 11-летнего школьника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет расследует странную гибель 11-летнего школьника на востоке Москвы. Тело мальчика вечером в четверг, 21 января, дома обнаружила его мама, которая вернулась из детсада с младшей дочерью.

- Ребенок лежал без сознания с признаками асфиксии, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Женщина вызвала скорую помощь, до приезда медиков пыталась сама делать сыну искусственное дыхание, но спасти его не удалось.

По словам источника, по предварительным данным мальчик мог погибнуть, выполняя некий челлендж из соцсети TikTok.

- В семье пятеро детей, - продолжает наш собеседник. - Одна из сестер погибшего школьника рассказала, что за несколько дней до трагедии они смотрели в TikTok некие «фокусы» и, возможно, брат решил один из них повторить.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Пока - в отношении «неустановленных лиц».