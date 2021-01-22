Общественная палата и «ЖКХ Контроль» открыли «горячую линию» для сообщений о небезопасных детских площадках

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Каждый год на детских площадках России происходит в среднем 40 тысяч несчастных случаев. Часть из них заканчиваются гибелью детей. Общественная палата России и национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» в пресс-центре «Комсомольской правды» объявили о старте проекта «Детские площадки – территория безопасности», в рамках которого на базе ОПРФ будет открыта «Горячая линия», на которую граждане могут сообщить об опасных и некачественных детских игровых площадках. После получения звонка эксперты-общественники проверят состояние площадки и постараются повлиять на эксплуатирующие организации, от которых зависит решение проблемы. Если реакции не последует, адрес будет размещен на общероссийской электронной карте опасных детских площадок.

ГОСТ ЕСТЬ, А РИСК НЕ УМЕНЬШИЛСЯ

«К концу года в результате проекта у нас статистика точно появится, и мы объявим худшие регионы, худшие муниципалитеты и самые опасные конструкции», — сообщила председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при Минстрое РФ Светлана Разворотнева.

Напомним, с 1 июня 2020 года с вступлением в силу нового технического регламента правила по введению в эксплуатацию игрового оборудования ужесточились. Если раньше соответствие ГОСТам для производителей являлось рекомендацией, то сейчас это стало жестким правилом. Однако, в России по-прежнему десятки тысяч площадок не соответствуют современным требованиям и подлежат замене. Закупка дешевого оборудования у недобросовестных производителей, отсутствие должной системы тестирования и выявления неисправностей и некачественных элементов, ошибки при проектировании и эксплуатации площадок – за все это в итоге расплачивается здоровьем самая ценная категория населения – наши дети

Проверки площадок - как плановые, так и внеплановые - обязаны проводить муниципалитеты, а управляющие организации обязаны проверять соответствие ГОСТ, безопасность оборудования и качество покрытия, а также следить за верной установкой оборудования и проектированием площадок. Кроме того, в 2021 году премьер-министром федерального правительства Михаилом Мишустиным подписано постановление, согласно которому полномочиями по надзору за соблюдением требований техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» наделен Росстандарт.

ДАЛЕЕ – МЕСТА ОТДЫХА И ПАРКИ АТТРАКЦИОНОВ

Однако самыми заинтересованными в безопасности детских площадок, естественно, являются родители. Именно на общественный контроль делают ставку представители Общественной палаты РФ и Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-контроль», давая старт всероссийскому проекту ««Детские площадки – территория безопасности»». Жители страны могут сообщить о некачественных или травмоопасных детских площадках по многоканальному телефону: +7 (495) 221-83-63 либо заполнить электронный опросный лист на сайте Общественной палаты

Светлана Разворотнева, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при Минстрое РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

«Исправность детских площадок не фигурирует ни в каких отчетах, за исключением, к сожалению, отчетов о количестве детских травм, - отметила Светлана Разворотнева. - Выявить нарушения возможно только объединившись всем вместе, включив в процесс пользователей этих площадок: родителей, бабушек и дедушек…Наша задача — привлечь как можно большее количество неравнодушных граждан, чтобы вооружить их знаниями, благодаря которым любая площадка, которая несет угрозу жизни и здоровью, будет сначала обозначена на специальной карте, а в дальнейшем переделана».

Кроме того, в рамках проекта «Детские площадки — территория безопасности» общественники организуют выездные проверки мест отдыха, парков аттракционов и рекреационных зон.

Председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО напомнил, что в плане основных мероприятий «Десятилетия детства до 2027 года» предусмотрен отдельный раздел по безопасности детства, который напрямую связан с проблематикой безопасности детских площадок.

«Из регионов поступают многочисленные сообщения о проблемах, которые возникают при неисправностях, на площадках страдают десятки детей. Поэтому общественный контроль, организованный в рамках горячей линии, поможет нам привести площадки в порядок до наступления летнего сезона. В условиях пандемии и самоизоляции зоны отдыха остаются одними из немногих объектов, которыми могут воспользоваться родители для досуга детей и возможности провести с ними время на свежем воздухе», — сообщил Сергей Рыбальченко.

ВАЖНО!

Топ-10 нарушений на детских площадках

1. Отсутствие информационной таблички с указанием необходимых данных об ответственных лицах, а также правилах и возрастных ограничениях, номерах телефонов экстренных служб;

2. Отсутствие ударопоглащающего покрытия;

3. Наличие на площадке старых, опасных конструкций;

4. Наличие на границе площадки теплотрасс (менее 3 метров в каждую сторону);

5. Наличие на границе площадки линий электропередач (менее 2 метров);

6. Место сбора твердых бытовых отходов менее чем в 20 метрах от площадки;

7. Стоянка автотранспорта – менее 15 метров от площадки;

8. Наличие незакрепленных элементов игровых конструкций;

9. Отсутствие основных элементов конструкции или их аварийное состояние;

10. Наличие на поверхности игровой зоны открытых бетонных и металлических элементов;

Данные НП «ЖКХ Контроль» за 2020 год.