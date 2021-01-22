Солистка "А-Студио" Кети Топурия родила второго ребенка. Фото: Инстаграм.

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия стала мамой во второй раз: 21 января 34-летняя певица родила сына. Счастливую новость артистка сообщила в Инстаграме. На своей страничке она выложила первое фото новорожденного малыша и сообщила, что назвала его Адам.

На фото Кети нежно держит ножки своего маленького сынишки. По словам окружения Топурии, она рожала в одном из столичных роддомов. Накануне родов певица вышла замуж за отца своего ребенка, бизнесмена Льва Деньгова. Пара зарегистрировала свои отношения в декабре. Певица пришла в загс в облегающем белом платье, подчеркнувшем ее внушительный животик. В Интаграме певица показала свои фотографии в свадебном наряде и продемонстрировала обручальное кольцо. О помолвке Кети и Льва стало известно летом 2020 года.

Певица поделилась первым снимком малыша. Фото: Инстаграм.

Артистка уже воспитывает 5-летнюю дочь Оливию. Девочка появилась браке Топурии с банкиром Львом Гейхманом. Кети встречалась с состоятельным бизнесменом четыре года до их свадьбы. Пара поженилась в 2013 году – на торжестве в честь их бракосочетания гуляла вся светская Москва. 15 июня 2015 года появилась на свет их дочь Оливия.

Супруги расстались в марте 2017 года. После их разрыва мама певицы рассказала журналистам, все три года совместной жизни у пары был гостевой брак. Лев Гейхман почти все время проводит в Лос-Анджелесе, где у него бизнес. А Кети с дочкой жила в Москве. И чтобы встретиться, кому-то из них нужно было пересечь океан. Маленькая Оливия видела отца от случая к случаю, раз в три-четыре месяца.

Накануне родов певица вышла замуж за отца своего ребенка, бизнесмена Льва Деньгова. Фото: Инстаграм.

После развода с мужем Кети закрутила роман с коллегой по шоу-бизнесу рэпером Гуфом. Пара начала встречаться весной 2016 года, после того как Гуф (Алексей Долматов) и группа «А-Студио» выпустили совместный хит «Далеко». Влюбленные встречались два года и расстались в 2018 году. Отношения закончились из-за увлечения Гуфа запрещенными препаратами, которое Кети больше не могла терпеть. В одном из интервью Губ признавался, что продолжал любить Топурию даже после их разрыва и неоднократно пытался вернуть ее. Но Кети не захотела связывать с ним свою жизнь.