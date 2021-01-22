Собчак на Мальдивах поселилась на вилле стоимостью 350 тысяч в сутки

Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Ксения Собчак улетела из зимней Москвы в тропическое лето: телеведущая проводит с семьей отпуск на Мальдивских островах. Звезда экрана выбрала для отдыха пятизведочный курорт Joali Maldives, расположенный на атолле Раа. Ксения и ее близкие поселились в огромной вилле с собственным бассейном. В просторном особняке площадью 860 квадратных метров есть все, что нужно для роскошного отдыха — две спальни, гардеробная, библиотека, кухня, терраса для загара и даже ванна на открытом воздухе. Это самая дорогая вила на курорте, стоимость которой обходится ее жильцам в 350 тысяч рублей в сутки.

Вилла Собчак на курорте Joali Maldives стоит 350 тысяч рублей в день. Фото: Booking.com.

Впрочем, судя по тому, как Ксения охотно демонстрирует в Инстаграме свое курортное жилище, отель сделал ей солидную скидку на проживание. В сторис телеведущая провела подробную видеоэкскурсию по вилле, продемонстрировав и стильно обставленную гостиную, и комнату сына Платона, которую тот, по всей видимости делит с бабушкой Людмилой Нарусовой, и бассейн, в котором Ксения, по ее словам, устраивает аквадискотеки.

- Ну что, проведем репортаж в модном духе посещение виллы, - пошутила Собчак. - Вот здесь у нас аквадискотека, друзья. Теперь переходим в будуар, тут гостиная и спальня.

На вилле есть ванная на открытом воздухе. Фото: Booking.com.

Вечером Ксения отправилась в спортзал, где не удержалась и сделала селфи в «голом» костюме, облепившем ее тело как вторая кожа. Под костюмом у телеведущей не было нижнего белья, так что тонкий трикотаж показал немного больше, чем того позволяют приличия.

В спортзале Ксения снялась в "голом" костюме. Фото: Инстаграм.

На своем отдыхе телеведущая явно не экономит: для перелета на Мальдивские острова Ксения наняла частный самолет. В Инстаграме она разместила фото, снятое на борту бизнес-джета. На снимке Собчак, задумчиво глядя в окно, держит в руке бутерброд с черной икрой. Рядом в бокале искрится шампанское.

- «Лечу туда где лето, Передаю приветы». Стихи - подражание Шнурову, - поэтично подписала телеведущая эту фотографию.

Телеведущая продемонстрировала себя со всех сторон. Фото: Инстаграм.

«Ну что за лухари жизнь, Ксения Анатольевна? И Картье, и чёрная икра, и частный борт. Неужели ютубчик так приносит или муж-актёр/режиссёр так гонорары поднял? Откуда миллионы?», - поинтересовалась у Собчак в комментариях одна из подписчиц.

- Почитайте Форбс. Рекламные контракты и корпоративы приносят хорошую прибыль, - ответила ей телеведущая.

К слову, в рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет Ксения занимает пятое место. По версии Forbes, телеведущая зарабатывает 5,5 миллиона долларов в год.