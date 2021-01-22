Ударился головой: Бари Алибасова увезли в реанимацию к наркологам

Бари Алибасов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Черная полоса в жизни Бари Алибасова и не думает заканчиваться. Развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной и употребление средства для очистки труб сильно подорвали здоровье знаменитого продюсера. На днях стало известно о госпитализации 73-летнего артиста в реанимацию.

Бари Алибасова в отделение наркологии привез сын. Врачи, осмотрев продюсера группы "На-На", приняли решение о его госпитализации в реанимацию. Музыканту стало плохо после длительного употребления алкоголя, передает 5-tv.ru.

Состояние Бари Каримовича сильно ухудшилось за последние три недели. По словам очевидцев, он плохо стоит на ногах, ударился головой при падении. Сейчас ему будут делать энцефалограмму головного мозга, капельницы, анализы.

По словам помощника звезды Вадима Горжанкина, в последнее время Алибасов беспробудно пьет - может употребить несколько бутылок водки за одни сутки. Из-за этого продюсер уже начал терять память. "Сейчас он не принадлежит себе. Очень внушаемый. Может повторить любую фразу по желанию окружения не понимая, что он вообще говорит и зачем. Забывает имена, слова, даты при разговоре. Часто повторяет одно и тоже. У него сильная слабость", - рассказал Вадим.

Горжанкин заметил, что Алибасов засыпал с сигаретой в постели и падал на лестнице в подъезде при очередном ночном походе в магазин за алкоголем. "С ним может случиться все что угодно. Ему нужен серьезный уход, контроль. Он одинок, часто остается дома один в невменяемом состоянии", - разводит руками директор Бари Каримовича.

Единственным человеком, к которому Алибасов испытывает нежные чувства, остается его супруга - актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Артистка очень переживает за мужа и понимает, что его необходимо срочно спасать. Женщина обжалует решение суда о разводе. "Основанием для отмены судебного акта является то, что все еще законные супруги Алибасов и Шукшина примирились", - сообщала ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.