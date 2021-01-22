Леонид Рошаль о несанкционированных акциях: Я хочу спросить - кто будет отвечать, если заболеет или умрет хоть один ребёнок?

Глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Вечером, 22 января, Леонид Михайлович позвонил мне сам - после того, как я несколько раз безуспешно пытался соединиться с ним по телефону.

- ...Что случилось, друг мой?

- Леонид Михайлович! К сожалению, некоторые странные люди зовут детей, подростков выйти завтра на несанкционированные акции протеста в поддержку одного политика – Алексея Навального. У меня душа болит... Я почему решил позвонить, потому что вас знают и уважают не только родители, но и дети. Потому что вы...

- Значит, я отвечу сегодня очень коротко.

- Ну, как считаете нужным.

- Послушайте, пожалуйста.

- Да...

- Я сомневаюсь, что меня знают дети. Но не в этом дело.

Я хочу спросить: кто будет отвечать, если заболеет или умрет хоть один ребенок?

Я всю жизнь посвятил здоровью детей. И прошу мне ответить на этот вопрос. Все.

- Спасибо. Можно, я сразу же запускаю это в эфир Радио «Комсомольская правда» и на сайт KP.RU?

- Ну, пожалуйста.

- Извините меня за поздний звонок.

Доктор Рошаль кладёт трубку...

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