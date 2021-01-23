Трамп впервые после окончания президентского срока поговорил с прессой и рассказал о своих планах

Экс-президента США журналисты нашли во Флориде Фото: REUTERS

Покинувший Белый дом после окончания своего первого и единственного пока президентского срока 45-ый президент США Дональд Трамп впервые пообщался с журналистами в ранге теперь уже бывшего главы государства.

Журналисты смогли найти Трампа в принадлежащем ему гольф-клубе в городе Палм-Бич (штат Флорида).

Прессу, в первую очередь, интересовали дальнейшие планы Трампа.

- Мы чем-то займемся, но не прямо сейчас. – сказал он.

Сразу после этого журналистов попросили покинуть территорию гольф-клуба.

Различные источники, близкие к Трампу, ранее заявляли, что среди планов бывшего президента – создание собственного политического движения, а также СМИ или социальной сети, посредством которых он продолжит общение со сторонниками после блокировки или заморозки его аккаунтов в Твиттере и Фейсбуке, а также в других соцсетях.

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