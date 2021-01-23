Геннадий Онищенко: Дети Навального на акции протеста не придут и не заразятся - гриппом или коронавирусом

Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ... Геннадий Григорьевич! Вот в эту субботу, судя по сообщениям с востока страны, все-таки молодежь собирается на стихийные несанкционированные протесты... Чем это все чревато - с медицинской точки зрения?

- Да, действительно, есть данные уже и по Хабаровску, по другим городам...

Но Хабаровск, конечно, погоды не делает, там всего несколько сот человек собралось.

Но это тоже - вещь опасная. Потому что, к сожалению, вакцинация в регионах (от коронавируса) у нас запаздывает... И вот такие контакты людей, а, судя по тем снимкам, которые уже есть, участники протестных акций масками не пользуются... Так вот - это повлечёт за собой дополнительные осложнения клинический ситуации.

- А по Москве какой у вас прогноз?

- Что же касается Москвы, судя по той активности, которая наблюдается в блогах, - а мы понимаем, что блоги - удел более молодой части нашего общества, именно их призывают выйти на улицы, прийти туда с детьми, что является само по себе кощунством...

Конечно же, мы должны понимать, какую цену придётся заплатить за эту сомнительную акцию, за выражение недовольства в связи с задержанием некоего господина.

- Последствия - с медицинской точки зрения - могут быть серьёзными, не только в Москве, но и по стране

- Да... Это дополнительные сотни больных, с осложнениями. Это дополнительные смерти среди старшего поколения. Ведь молодые люди принесут эту заразу в дом, она быстро перейдёт к их родителям, к бабушкам и дедушкам. Я уж не говорю о младших братишках и сестренках...

Не надо забывать и о том, что сегодня у нас погода, как мы ее называем в медицинской среде, гриппозная. В Москве ноль, влажность высокая, и при скученности людей, вирус, который выделяют больные, - он легко сохраняется в воздухе и, конечно же, будет происходить очень интенсивная кантоминация.

- Заражение?

- Да, заражение друг друга.

...А вот дети Навального на акции протеста не придут и не заразятся - гриппом или коронавирусом... Я привожу это - просто как факт, без всякого своего комментария. Единственное... Пусть об этом подумают те, кто как раз сейчас, может быть, в эти минуты, собирается идти протестовать... Пусть поразмышляют и те родители, которые безучастно наблюдают за этим.

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Число участников протеста в большинстве городов варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен (подробнее)