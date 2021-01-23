Почему на Филиппинах ненавидят Pepsi: история самой провальной рекламной акции

Говорят, что работать в PepsiCo или торговать ее газировкой на Филиппинах - позор Фото: EAST NEWS

Эта история произошла на Филиппинах в начале 1990-х. Ее результатом стали многомиллионные потери компании PepsiСo, тысячи судебных исков и стойкая неприязнь к продукции и к бренду со стороны местных жителей.

Говорят, что работать в PepsiCo или торговать ее газировкой считается на Филиппинах позором. А начиналось все замечательно…

В 1992 году руководство филиппинского филиала PepsiCo решило поднять продажи и пошло по испытанному пути – была запущена рекламная акция, в ходе которой на обратной стороне крышечек бутылок с газировкой Pepsi размещался трехзначный код, сулящий счастливчику выигрыш от 100 до 1 миллиона филиппинских песо (по курсу того времени – от 300 до 3 миллионов рублей).

В то время средняя зарплата на Филиппинах составляла около 1650 песо. То есть, обладатель главного приза должен был получить сумму, которую средний филиппинец зарабатывал в течение 50 лет. Понятно, что продажи напитков резко пошли вверх. Несмотря на мизерные шансы, многие люди покупали газировку чуть ли не на последние деньги – вера в чудо не зависит от национальности.

Согласно оценкам, продажи напитков марки Pepsi, Mountain Dew и 7 Up, участвовавших в акции, за несколько недель серьезно увеличились, а доля продукции компании на рынке Филиппин достигла 25%. На заводах пришлось расширять штат и вводить дополнительную смену, а руководство подсчитывало барыши.

Впрочем, компания исправно выплачивала выигрыши – к моменту краха по 1 миллиону песо получили 18 человек, а истории о местных миллионерах разлетелись на всю страну, привлекая все новых покупателей. В PepsiСо на проведение акции заложили порядка 50 миллионов песо и были более чем довольны результатами.

Гром грянул 25 мая 1992 года: приникшая к экранам телевизоров аудитория страны, насчитывающей на то время свыше 65 миллионов жителей, услышала заветное число – 349. Услышала – и взорвалась от радости: выигравших было много, очень много… А у некоторых даже оказалось по две призовых крышечки.

Позже выяснится, что выигрышное число на заводе было отпечатано не дважды, как было задумано, а 600 тысяч раз. И уже на следующее утро офисы Pepsi были атакованы толпами «победителей». Вначале атакованы мирно и радостно, а позже - с угрозами и криками.

Руководство компании, которая не могла позволить себе выплатить такие баснословные деньги, металось в поисках выхода: они разговаривали с Министерством торговли Филиппин, обращались к людям и пытались рассказать об ошибке, предлагали уменьшить сумму выигрыша, объявили, что на самом деле выиграло другое число…

В ответ полетели камни. Дошло до того, что грузовики с газировкой передвигались по улицам в сопровождении вооруженной охраны, а руководство компании всерьез опасалось за свою жизнь.

Закончилось все тем, что большинство несостоявшихся миллионеров согласились принять от компании компенсацию в 500 песо (около 1,5 тысячи рублей) и судебными исками. Добровольно на выплату компенсаций PepsiСо потратила 240 миллионов песо, в 5 раз превысив заложенный на акцию бюджет, а по судебному решению должна была отдать еще 10 миллионов песо тысяче филиппинцев, подавших коллективный иск. Однако Верховный суд Филиппин через десять лет отменил это постановление, признав компанию невиновной в случившемся.

С тех пор производитель Pepsi торгует своими напитками на Филиппинах по старинке и не пытается проводить рекламных акций, а среди местных жителей закрепилось выражение «стать 349-м», что означает быть нагло и несправедливо обманутым.

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